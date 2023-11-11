تعيين رئيس وزراء جديد في الجزائر خلفاً لأيمن عبد الرحمان

(MENAFN
- Al-Bayan)
عين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون السبت المدير الحالي لديوانه نذير العرباوي رئيسا للوزراء خلفا لأيمن عبد الرحمان، وفق ما أعلنت الرئاسة في بيان، وذلك قبل عام من موعد الانتخابات الرئاسية.
وقال البيان "عيّن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، السيد نذير العرباوي وزيرًا أول، خلفًا للسيد أيمن بن عبد الرحمان الذي أنهيت مهامه".
يأتي تعيين العرباوي (74 عاما) وهو دبلوماسي خبير ومقرب من تبون (77 عاما) في هذا المنصب قبل عام من موعد الانتخابات الرئاسية المرتقبة في ديسمبر 2024، فيما لم يعلن رئيس الجمهورية بعد ما إذا كان يعتزم الترشح لولاية ثانية أم لا.
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