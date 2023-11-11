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تعيين رئيس وزراء جديد في الجزائر خلفاً لأيمن عبد الرحمان

11/11/2023 3:01:52 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

عين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون السبت المدير الحالي لديوانه نذير العرباوي رئيسا للوزراء خلفا لأيمن عبد الرحمان، وفق ما أعلنت الرئاسة في بيان، وذلك قبل عام من موعد الانتخابات الرئاسية.

وقال البيان "عيّن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، السيد نذير العرباوي وزيرًا أول، خلفًا للسيد أيمن بن عبد الرحمان الذي أنهيت مهامه".

يأتي تعيين العرباوي (74 عاما) وهو دبلوماسي خبير ومقرب من تبون (77 عاما) في هذا المنصب قبل عام من موعد الانتخابات الرئاسية المرتقبة في ديسمبر 2024، فيما لم يعلن رئيس الجمهورية بعد ما إذا كان يعتزم الترشح لولاية ثانية أم لا.

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