لندن.. 300 ألف شخص شاركوا في مسيرة تطالب بوقف إطلاق النار بغزة

شارك نحو 300 ألف شخص السبت في لندن في التظاهرة المؤيدة للفلسطينيين والتي طالبت بوقف إطلاق النار في غزة، وفق ما أفاد متحدث باسم شرطة العاصمة البريطانية وكالة فرانس برس.

وقالت شرطة لندن عبر منصة إكس إن التحرك شكل "أكبر مسيرة" نظمت في العاصمة البريطانية منذ هجوم حماس على اسرائيل في السابع من أكتوبر.

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