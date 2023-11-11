لندن.. 300 ألف شخص شاركوا في مسيرة تطالب بوقف إطلاق النار بغزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
شارك نحو 300 ألف شخص السبت في لندن في التظاهرة المؤيدة للفلسطينيين والتي طالبت بوقف إطلاق النار في غزة، وفق ما أفاد متحدث باسم شرطة العاصمة البريطانية وكالة فرانس برس.
وقالت شرطة لندن عبر منصة إكس إن التحرك شكل "أكبر مسيرة" نظمت في العاصمة البريطانية منذ هجوم حماس على اسرائيل في السابع من أكتوبر.
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