بعد تسببه في حادث مميت .. إقالة وزير الدفاع الكرواتي

أقيل وزير الدفاع الكرواتي، اليوم السبت، بعد أن تسبب فيما يبدو في تصادم مروري أسفر عن مصرع شخص وإصابته هو نفسه بشكل بالغ.

كان وزير الدفاع، ماريو بانوزيتش، يحاول تجاوز شاحنة في طقس سيء عندما اصطدم بسيارة قادمة من الاتجاه المقابل، وفقا للسلطات.

ولقي سائق السيارة مصرعه في الحادث بينما نقل بانوزيتش إلى مستشفى مصابا بجروح خطيرة.

وصرح رئيس الوزراء الكرواتي، أندري بلينكوفيتش، بعد وقت قصير من نشر التفاصيل في شرق كرواتيا، قائلا "عزلت الوزير بانوزيتش من منصبه كوزير للدفاع، بالنظر للأوضاع غير العادية".وقع الحادث حوالي الساعة السادسة صباح السبت.

بانوزيتش (44 عاما) كان يقود سيارته الشخصية، ويسافر بمفرده.

وأضاف ماركو ميليتش، المتحدث باسم الحكومة، في وقت سابق السبت على منصة إكس (تويتر سابقا) قائلا "نعبر عن تعازينا لأسرة الشخص الذي لقي مصرعه".

وذكر نائب المدعي في بلدة فوكوفار، بيليانا لوبوريتش، أن عينات الدم والبول من بانوزيتش أخذت لتحليلها.

يعاني الوزير السابق من ارتجاجات بالرأس والمخ فضلا عن عدة رضوض في الجسم. ومازال تحت الملاحظة، لكن جروحه لا تهدد حياته.





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