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بعد هدوء نسبي.. أوكرانيا تعلن إسقاط صاروخ استهدف كييف

11/11/2023 3:01:52 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت أوكرانيا أنها أسقطت صاروخاً استهدف كييف، اليوم، بعد شهرين من الهدوء النسبي في العاصمة، ولم يسفر القصف عن إصابات، فيما تعرَّضت المناطق القريبة من خط الجبهة لسلسلة هجمات روسية.

وتزامنت الضربات مع الذكرى الأولى لتحرير الجيش الأوكراني مدينة خيرسونظت ويشكل هذا التحرير أهم تطور على جبهة الهجوم الأوكراني المضاد، الذي يصطدم مذَّاك بالدفاعات الروسية الحصينة.

وحيا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم، الروح «البطولية» للمدينة التي باتت «مرادفاً للأمل».

وأضاف: «هذا العام انتقمت روسيا من تحرير خيرسون ومدن أخرى محررة، بالقصف يومي».

وأكد أن نحو 40 مسيرة وصاروخاً استهدفت أوكرانيا بين مساء أمس وصباح اليوم.

وأكدت السلطات المحلية إسقاط أحد هذه الصواريخ، صباح اليوم، وأنه كان يستهدف كييف.

وتستعد أوكرانيا لتجدّد الهجوم الجوي الروسي هذا الشتاء، بعد أن استهدفت ضربات منهجية العام الماضي شبكة الطاقة الأوكرانية، ما حرم آلاف الأشخاص من التدفئة أو الكهرباء، في ظل درجات حرارة منخفضة جدًا لفترات طويلة.

وقال رئيس الإدارة العسكرية في مدينة كييف، سيرغي بوبكو: «بعد توقف طويل دام 52 يوماً، جدّد العدو هجماته الصاروخية على كييف».

وأضاف أن القوات الروسية شنّت هجوماً صاروخياً على العاصمة صباح اليوم.

وسمع مراسلون وسط كييف دوي انفجارين قويين صباح اليوم، ورأوا خطوطاً في السماء فجراً. وانطلقت صفارات الإنذار بعيد ذلك، ولم تُسجّل أي إصابات أو أضرار في العاصمة الأوكرانية.

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