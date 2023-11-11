عرض أكبر قارب مصنوع بالطباعة الثلاثية في العالم خلال «أبوظبي الدولي للقوارب»

كشفت "الصير مارين" شركة بناء قوارب في أبو ظبي، عن أكبر قارب مصنوع بتقنية الطباعة الثلاثية في العالم خلال فعاليات معرض أبوظبي الدولي للقوارب.

ويبلغ طول القارب 11.98 متر وعرضه 4 أمتار وارتفاعه نحو 2 متر، وتم طباعته في غضون 11 يوماً، فيما تعمل الشركة حالياً على بناء المزيد من القوارب المطبوعة ثلاثية الأبعاد بتصاميم مختلفة عن القارب أو اليخت الذي تم إنتاجه.

وقال أفين كوادروس، رئيس قسم الطباعة ثلاثة الأبعاد في شركة الصير مارين: "الشركة لديها روبوتان، يمكن لكليهما استخدام حبيبات البوليمر المقواة والفايبر كمواد خام، والتي يتم ضغطها حسب التصميمات التي تقوم بها الشركة"، مشيراً إلى أن القارب المطبوع ثلاثي الأبعاد يعمل بالطاقة الكهربائية، ويستغرق تجميعه وتركيبه نحو شهر.

وأوضح أن عملية البناء تمت على قسمين، إذ تم بناء الهيكل الأيسر والأيمن بشكل منفصل، ثم تم لصقهما معاً، وهذا ما تطلب 11 يوماً، فيما العمليات الأخرى من بناء السقف والمقاعد وتثبيت المحرك وغير ذلك تطلب نحو شهر من العمل.

ولفت إلى أن الطباعة ثلاثية الأبعاد هي مستقبل بناء القوارب، حيث لا تقوم بطباعة قارب فحسب، بل يمكن أيضًا طباعة أدوات مثل المقابس والقوالب والأجزاء النهائية للقوارب، مشيرا إلى أن ما يميز هذه التقنية هو أنه يمكن إعادة تدوير المادة بعد انتهاء دورة حياة القارب أو النموذج الذي قمت بطباعته واستخدام نفس المادة لبناء نموذج آخر.

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