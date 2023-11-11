اسرائيل: 200 ألف شخص غادروا شمال قطاع غزة إلى الجنوب خلال ثلاثة أيام

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن الجيش الاسرائيلي السبت أن حوالى 200 ألف شخص نزحوا من شمال قطاع غزة الى الجنوب فيما يستمر القتال هناك بين جنوده ومقاتلي حماس.
وقال المتحدث العسكري دانيال هاغاري في تصريح متلفز "حوالى 200 ألف شخص غادروا الشمال في الأيام الثلاثة الماضية وانتقلوا الى الجنوب".
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