اسرائيل: 200 ألف شخص غادروا شمال قطاع غزة إلى الجنوب خلال ثلاثة أيام

أعلن الجيش الاسرائيلي السبت أن حوالى 200 ألف شخص نزحوا من شمال قطاع غزة الى الجنوب فيما يستمر القتال هناك بين جنوده ومقاتلي حماس.

وقال المتحدث العسكري دانيال هاغاري في تصريح متلفز "حوالى 200 ألف شخص غادروا الشمال في الأيام الثلاثة الماضية وانتقلوا الى الجنوب".

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