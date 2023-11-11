لماذا لجأت إسرائيل إلى علماء الآثار بعد هجوم 7 أكتوبر؟

لجأت إسرائيل إلى علماء الآثار للقيام بمهمة غير مسبوقة بعد الهجوم الذي شنّته حماس في السابع من أكتوبر.

وحتى الشهر الماضي، كان موشيه عجمي يعمل على بقايا بشرية يعود تاريخها إلى قرون أو آلاف السنين، لكن عالم الآثار الإسرائيلي بات يتولى مهمة صعبة هي إيجاد وفحص رفات أشخاص قُتلوا في هجوم حماس في 7 أكتوبر.

ويقول عجمي، عالم الآثار ونائب مدير هيئة الآثار الإسرائيلية: «يعمل عالم الآثار عادة في الخلاء، في الهواء الطلق، نقوم بالتنقيب عن الآثار، ويبتسم الجميع».

ولكن في هذه المهمة، التي تختلف تماماً عن أي شيء خبره طوال حياته المهنية الممتدة ثلاثة عقود، يجوب مع فريقه المنازل المحترقة في الكيبوتسات، ولا سيما في نير عوز القريب جداً من الحدود مع قطاع غزة، حيث قضى نحو ثلاثين شخصاً واحتُجز نحو 70 آخرين رهائن.

وقُتل نحو 1200 شخص، يقول مسؤولون إن معظمهم من المدنيين، في الهجوم الذي شنته حماس، وتعدّه إسرائيل الأشرس منذ عام 1948.

وخفضت السلطات الإسرائيلية حصيلة الضحايا إلى 1200 قتيل، أمس، بعدما تحدثت في البداية عن 1400، وأوردت وسائل إعلام إسرائيلية أن ذلك جاء بعدما تبيّن أن العديد من الجثث تعود إلى مقاتلين من حماس.

وبعد الهجوم، سرعان ما بدأت الشرطة ومنظمة «زاكا» المتخصصة في جمع الرفات البشري، عملية تحديد الهوية المعقدة للغاية، وقامتا بتمشيط الكيبوتسات المدمرة في جنوبي البلاد.

وبعد مرور أكثر من شهر على 7 أكتوبر، لا يزال نحو 21 شخصاً في عداد المفقودين؛ إذ لم يتم التأكد من وفاتهم ولا من وجودهم بين نحو 240 رهينة لدى حماس في غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.

ويقول موشيه عجمي: «اعتقد أحد الأشخاص في الجيش أن من المفيد دعوة سلطة الآثار الإسرائيلية التي تتمثل خبرتها في العثور على الرفات البشري والهياكل العظمية، بما فيها تلك المحترقة».

ويقوم خبير الآثار حالياً مع فريقه بفحص الأرض والرماد في الكيبوتسات، وقد عثروا على رفات نحو 60 شخصاً تم التعرف إلى عشرة منهم ودفنهم.

ويضيف: «إنها مهمة مختلفة، محاولة العثور على الهياكل العظمية للأشخاص المفقودين في هذا الجحيم، خصوصاً مع الانفجارات والتفجيرات من حولنا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع»، موضحاً: «لكننا لم نتوقف للحظة».

وتشبه منهجية العمل إلى حد كبير أسلوب التنقيب الأثري الكلاسيكي.

ويوضح عجمي أن خبرة علماء الآثار عمرها عقود، ما يسمح لهم «بالتعرف على أصغر قطعة من العظام» لتحديد مكان رفات القتلى.

ويقول آري ليفي، الخبير في سلطة الآثار الإسرائيلية والعامل حالياً في كيبوتس نير عوز: «قمنا بتقسيم المنزل إلى عدة أقسام وبدأنا النبش».

وقُسّمت الغرف المحترقة، ويتم غربلة الرماد والتراب المأخوذ من المنازل بحثاً عن بقايا العظام والأسنان.

ويتم سؤال العائلات إن كان لأقربائهم غرسات معدنية أو أطراف اصطناعية أو مجوهرات يمكن أن تساعد في التعرف على الرفات. وللأسنان أهمية خاصة «لأننا نستطيع استخراج الحمض النووي منها حتى إذا احترق الهيكل العظمي»، كما يوضح آري ليفي.

ويضيف: «نعرف من نبحث عنهم، ونعرف وجوههم في كثير من الحالات، والأسماء، والعائلات».

وتعتزم سلطة الآثار الإسرائيلية أيضاً استخدام طائرات مسيّرة وأدوات لايزر وتقنيات أخرى من مجموعة أدوات علماء الآثار الحديثة لإعادة بناء صور ثلاثية الأبعاد عالية الدقة لمشاهد من الهجوم.

ويقول موشيه عجمي: «لم أعتقد قط أنني سأضطر إلى القيام بشيء كهذا».

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