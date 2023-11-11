بورنموث يفوز على نيوكاسل بثنائية مفاجئة في الدوري الإنجليزي



حقق بورنموث فوزا مفاجئا على ضيفه نيوكاسل يونايتد 2 / صفر، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتجمد رصيد نيوكاسل عند 20 نقطة في المركز السابع، فيما رفع بورنموث رصيده إلى تسع نقاط في المركز السابع عشر.

ويدين بورنموث بالفوز لمهاجمه دومينيك سولانكي، الذي سجل الهدفين في الدقيقتين 60 و74.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز