بورنموث يفوز على نيوكاسل بثنائية مفاجئة في الدوري الإنجليزي

(MENAFN
- Al-Bayan)
حقق بورنموث فوزا مفاجئا على ضيفه نيوكاسل يونايتد 2 / صفر، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وتجمد رصيد نيوكاسل عند 20 نقطة في المركز السابع، فيما رفع بورنموث رصيده إلى تسع نقاط في المركز السابع عشر.
ويدين بورنموث بالفوز لمهاجمه دومينيك سولانكي، الذي سجل الهدفين في الدقيقتين 60 و74.
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