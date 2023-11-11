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جهود لإنقاذ قرد الأسد الذهبي المهدد بالانقراض في البرازيل

11/11/2023 3:01:51 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


شارك متطوعون في جهود توسيع مواطن أكثر الأنواع المهددة بالانقراض المعبرة عن ريو دي جانيرو- قرد الأسد الذهبي.

والقرد الصغير الشهير بلونه النحاسي ويكلل وجهه عرف حريري يمكن العثور عليه فقط في هذا الجزء من الغابة الأطلنطية في البرازيل، التي دمرها التصحر المتفشي على مدار عدة قرون.

وزرعت منظمة قرد الأسد الذهبي 300 شجرة ستشكل في النهاية ممرا أخضر يربط جزئين من الغابة معا.

وهذه أحدث جهود مبادرات التشجير وتنمية الغابات التي يقودها نشطاء بيئيون لتوفير موطنا أكبر للقردة.

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