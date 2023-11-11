سقط مغشياً عليه..وفاة مهاجم منتخب غانا السابق خلال مباراة في الدوري الألباني

توفى مهاجم منتخب غانا السابق، رافائيل دوامينا، بعد سقوطه مغشيا عليه خلال مباراة في الدوري الألباني الممتاز لكرة القدم يوم السبت.

وأكد الاتحاد الألباني لكرة القدم وفاة دوامينا البالغ من العمر 28 عاما.

وأظهرت لقطات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي اللاعب بمفرده وهو يسقط على أرض الملعب في الدقيقة 24. وهرع لاعبون آخرون نحوه.

ورغم التدخل الطبي الفوري، قال الاتحاد إن "اللاعب توفى للأسف".

وتوقفت المباراة عند التعادل 1-1 دون مواصلة اللعب.

كان دوامينا هداف الدوري الألباني الممتاز هذا الموسم برصيد تسعة أهداف. وخاض ثماني مباريات مع منتخب غانا وسجل هدفين.

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