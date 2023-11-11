سقط مغشياً عليه..وفاة مهاجم منتخب غانا السابق خلال مباراة في الدوري الألباني

(MENAFN
- Al-Bayan)
توفى مهاجم منتخب غانا السابق، رافائيل دوامينا، بعد سقوطه مغشيا عليه خلال مباراة في الدوري الألباني الممتاز لكرة القدم يوم السبت.
وأكد الاتحاد الألباني لكرة القدم وفاة دوامينا البالغ من العمر 28 عاما.
وأظهرت لقطات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي اللاعب بمفرده وهو يسقط على أرض الملعب في الدقيقة 24. وهرع لاعبون آخرون نحوه.
ورغم التدخل الطبي الفوري، قال الاتحاد إن "اللاعب توفى للأسف".
وتوقفت المباراة عند التعادل 1-1 دون مواصلة اللعب.
كان دوامينا هداف الدوري الألباني الممتاز هذا الموسم برصيد تسعة أهداف. وخاض ثماني مباريات مع منتخب غانا وسجل هدفين.
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