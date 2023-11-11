شرطة دبي تستعرض خدماتها السياحية في سوق السفر العالمي بلندن

شاركت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بإدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، في سوق السفر العالمي 2023، في العاصمة البريطانية لندن، بمشاركة أكثر من 4000 من الوزراء والرؤساء التنفيذيين والمؤثرين في مجال السفر والسياحة من 184 دولة.

وأكد اللواء جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن شرطة دبي، وبتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حريصة على الانضمام سنوياً إلى واحد من أكبر المعارض السياحية في العالم، لضمان تعزيز وصول خدماتها المرتبطة بالقطاع السياحي إلى الجمهور.. مشيراً إلى أن منصة شرطة دبي عرضت 6 خدمات تمكن السياح والزوار من خوض رحلة سياحية رائعة في الإمارة.



ونوه إلى أن شعور السائحين بالأمن والاستقرار يلعب دوراً جوهرياً في تنمية القطاع السياحي، خاصة وأن الخدمات التي تقدمها شرطة دبي لهذه الفئة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالقطاع السياحي بما تقدمه من تسهيلات في الوصول إلى الخدمة وسرعة الاستجابة، عبر منصات ذكية وإلكترونية تطبق أفضل الممارسات العالمية، وتستعين بأحدث أنظمة الذكاء الاصطناعي.

من جانبه، قال العميد حارب الشامسي، مساعد المدير العام لشؤون الإدارة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إن المنصة تقدم أبرز الميزات والخدمات التي يوفرها التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني لشرطة دبي، سعياً لتقديم خدمات تُسعد السياح والمواطنين والمقيمين.

وأكد أن القيادة العامة لشرطة دبي تسخر جهودها لضمان التطوير المستمر لمنظومة العمل الأمني عبر الخدمات التي تقدمها لجمهور المتعاملين بمختلف فئاتهم، وتحرص على استشراف المستقبل في ذات المجال للخروج بخدمات وبرامج مطورة تواكب المستجدات العالمية في القطاع الأمني السياحي.

ونوه العميد خلفان عبيد الجلاف، مدير إدارة الشرطة السياحية، إلى أن منصة شرطة دبي هذا العام، قدمت ورشاً ومحاضرات توعوية بشأن الخدمات السياحية التي تقدمها على مدار العام، والتي يمكن للسياح الاستعانة بها للحصول على تجربة سياحية ثرية، سواء من حيث طلب المساعدة أو تقديم الاستفسارات، وبلغات عالمية.. مشيراً إلى أن الخدمات التي تتضمنها المنصة تشمل خدمة الشرطة السياحية، وخدمة أبحر بأمان، ومتحف شرطة دبي، وبطاقة إسعاد، وفريق الشجعان التابع لمركز حتا، وخدمة المفقودات والمعثورات، وتطبيق شرطة دبي الذكي الذي يحوي خدمات مجتمعية وجنائية ومرورية، والدوريات الأمنية السياحية.