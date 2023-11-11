دبي تعزز محفظة تجاربها الاستثنائية في الضيافة الراقية

سجل مشهد قطاع الضيافة وسياحة الطعام في دبي تطوراً لافتاً خلال الفترة الماضية، وبرز هذا التطور من خلال تضاعف عدد المطاعم من 5,500 مطعم في عام 2013 إلى أكثر من 13 ألف مطعم في عام 2023، في مواكبةٍ للطابع العالمي للمدينة التي تحتضن جاليات أكثر من 200 جنسية متنوّعة الثقافات ومتعددة الأذواق، كذلك تحتضن دبي مواهب بارزة في مجال الطهي نجحت في الفوز بجوائز عالمية، وسجلت حضوراً لافتاً في دليل ميشلان، ودليل غولت آند ميلو، إضافة إلى جوائز أفضل 50 مطعماً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تجديد مفهوم الضيافة

وأصبحت دبي موطناً لمجموعة من أفضل المطاعم في العالم بعد استقطابها عدداً من أشهر الطهاة الدوليين، كما أنها عززت من محفظتها من التجارب المذهلة، واحتفى عدد من الوجهات السياحية بدبي بافتتاحات طالت قطاع المأكولات والمطاعم، وذلك في إطار التجديد أو إعادة الافتتاح تأكيداً على مسيرة تجديد وإحياء مفهوم الضيافة، ولترسيخ معايير جديدة للفخامة العصرية التي تأسرُ قلوبَ الزوار والنزلاء، حيث احتفى فندق فيرمونت دبي بمرور عشرين عاماً على تأسيسه، وها هو يشرع في مسيرة تجديد وإحياء لمفهوم الضيافة، ساعياً لترسيخ معايير جديدة للفخامة العصرية التي تأسرُ قلوبَ الزوار والنزلاء. يتألق الفندق بموقعه الفريد على مقربةٍ من برج خليفة الشهير ودبي مول، ويفتحُ أبوابَه مرحباً بضيوفه مقدماً مزيجاً من الرُقي والأناقة المعاصرة، ليكشف عن روح جديدة تجمع بين الأصالة والحداثة وتحفة تجسد فنَّ تقديرِ الذات والاستمتاع باللحظة. في هذا السياق، يقول نيلس-أرني شرودر، نائب الرئيس الأعلى لشركة فيرمونت في منطقة الشرق الأوسط وآسيا: «نفّذ فندق فيرمونت دبي تحديثات ناجحة في مختلف مرافقه وهو الآن مستعد لتقديم تجربة متميزة وجديدة للنزلاء. من خلال إعادة التموضع الشاملة، مع التركيز على الخدمة الشخصية وتجربة المأكولات والمشروبات، سيصبح الفندق الخيار الأول بين الفنادق العصرية في مدينة دبي.»

منطقة الخليج التجاري



وسيُتوّج شهر نوفمبر الجاري بالافتتاح الرسمي لفندق ذا فيرست كوليكشن وترفرونت في قلب منطقة الخليج التجاري الراقية في دبي، ليصبح الفندق المعاصر من فئة الأربع نجوم بذلك مساحة فريدة ومريحة تشجع التواصل المجتمعي، كما ومركزًا حضريًّا جديدًا لكلّ من السكان المحليين والمسافرين بغرض الأعمال والترفيه.



بُعيد افتتاحه، سيُسطّر فندق ذا فيرست كوليكشن وترفرونت ثالث فنادق علامة الضيافة المحلية في الإمارات العربية المتحدة، وذلك في أعقاب افتتاحها فندقي ذا فيرست كوليكشن الخليج التجاري وذا فيرست كوليكشن في قرية جميرا الدائرية.

ويضمّ الفندق 327 غرفةً وجناحًا تمتاز كلّ منها بأثاث أنيق وشرفات خاصة تطلّ على قناة دبي المائية الشهيرة أو مناظر المدينة الساحرة. وستتنوّع فئات الغرف ما بين ديلوكس وبريميوم، وأجنحة إكزيكيوتيف، وغرف أكسيسابل (لذوي الهمم)، ما يضمن تلبية مختلف احتياجات الضيوف ومتطلّباتهم. علاوة على ذلك، سيقدّم الفندق للعائلات والمجموعات الكبيرة خيار حجز غرف متصلة.





ولمحبّي تناول الطعام نصيبٌ خاص، إذ يضمّ فندق ذا فيرست كوليكشن وترفرونت شتّى خيارات تناول الطعام المتنوعة والمبتكرة، بما في ذلك مقهى ومخبز ريزن الشهير، ومطعم وركن مشروبات لوكال، وركن مشروبات قرب المسبح على سطح الفندق حيث يمكنهم الاستمتاع بإطلالات بانورامية على برج خليفة وواجهة دبي المائية.



اسيانا جراند



وشهدت دبي خلال العام الجاري افتتاح فندقين تابعين للعلامة السنغافورية«اسيانا جراند» بإدارة محلية، ويحتفل مطعم غراند غورميه في فندق اسيانا جراند في ديرة بموسم العطلات بأشهى الأطباق المميزة بالنكهات الأصيلة، التى تقدم للزوار تجربة لا مثيل لها للاستمتاع بأشهى الأطباق الفاخرة وسط الأجواء الاستثنائية التي تعكس الجوهر الحقيقي لموسم العطلات، يقدم جراند جورميه تجربة مذاق فريدة مليئة بدفء العطلات بفضل الخبرة الواسعة للشيف التنفيذي جيمس كانغ وطاقم العمل من المحترفين في فنون الطهي.



ويقدم مطعم جراند جورميه للزوار تجربة مذاق فريدة لا تنسى مع كل وجبة والتى تكون بمثابة شهادة على التميز في فنون الطهي، للاحتفال مع العائلة والأصدقاء بالأجواء الساحرة لموسم الأعياد في المطعم الراقى حيث تجتمع اجواء عيد الميلاد (الكريسماس) والفرحة بالعام الجديد والتميز في فنون الطهي.