رؤساء شركات وطنية: «معرض أبوظبي للقوارب» بوابة لعقد الصفقات والتوسع في الأسواق العالمية

تشهد فعاليات الدورة الخامسة لمعرض أبوظبي الدولي للقوارب 2023، والتي تعقد تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، إقبالاً كبيراً من الشركات الوطنية التي تعرض منتجاتها وأعمالها أمام شريحة واسعة من المتخصصة في مجال صناعة اليخوت والقوارب والرياضات المائية.

وقال رؤساء شركات وطنية في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام) خلال مشاركتهم في المعرض إن النسخة الحالية من معرض أبوظبي للقوارب، والتي تعد الأكبر في تاريخه منذ انطلاقته الأولى في عام 2018، مكنتنا من عرض إنجازاتنا في مجال صناعة القوارب واليخوت والمعدات البحرية وإظهار مدى قدرتنا على المنافسة والوصول للأسواق العالمية.

ووفق بيانات رسمية، ارتفع عدد الشركات الوطنية المشاركة في الدورة الحالية من معرض أبوظبي الدولي للقوارب لتصل إلى 70 % من عدد الشركات والتي تمثل ما يزيد على 91 % من العلامات التجارية الدولية المشاركة في المعرض.

وقال مروان بن يوسف السركال

المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «كارتر آند وايت» إن معرض أبوظبي الدولي للقوارب نافذة مثالية لتمكين الشركات المحلية والعالمية من تعزيز حضورها في أسواق دول المنطقة، حيث يتيح الفرصة لعرض منتجاتنا وأعمالنا أمام شريحة واسعة من المتخصصين في هذا المجال.

وأكد السركال أن معرض أبوظبي الدولي للقوارب بات حدثاً مهماً للمساهمة في تعزيز مكانة أبوظبي الرائدة باعتبارها وجهة إقليمية وعالمية في عالم القوارب واليخوت، فضلاً عن دوره الكبير في دعم القطاع السياحي البحري في العاصمة من خلال جمع أبرز الشركات العالمية والمحلية المتخصصة تحت سقف واحد، مشيراً إلى أن «كارتر آند وايت» كونها شركة إماراتية وطنية تحرص دائماً على المشاركة في هذا الحدث المهم، لا سيما وأنه يسهم في فتح آفاق لمزيد من التعاون مع الشركات المصنعة لليخوت والقوارب.

ابتكارات متطورة

من جانبه، أكد علي القبيسي، المدير العام لشركة «الكوس» مارين الإماراتية حرص الشركة على المشاركة في جميع دورات معرض أبوظبي الدولي للقوارب الذي يستقطب الشركات المحلية والإقليمية والعالمية المتخصصة في القطاع البحري بهدف تبادل الأفكار مع المختصين من مختلف دول العالم، وعرض أحدث التقنيات والابتكارات المتطورة في صناعة القوارب واليخوت، وهو ما يسهم في تعزيز هذا القطاع الحيوي.

وأضاف القبيسي إن معرض أبوظبي للقوارب يشكل محطة مهمة للشركات الوطنية لمزيد من التوسع والنمو وزيادة المبيعات وعقد الصفقات الضخمة، فضلاً عن مساهمته الكبيرة في مساعدة الشركات على التوسع الخارجي وزيادة أعمالها ومشاريعها في مختلف دول العالم.

فرص استثمارية

وقالت فطيم الظاهري، مؤسس شركة «بحار»، إن معرض أبوظبي الدولي للقوارب يوفر الكثير من الفرص الاستثمارية للشركات بما يسمح لها بمزيد من التوسع والنمو داخل دولة الإمارات وخارجها.

وأضافت الظاهري إن المعرض يضم أيضاً مشاركات لكبرى الشركات العالمية المتخصصة في صناعة اليخوت والقوارب ومعدات صيد الأسماك والرياضات البحرية، وهو ما يتيح للشركات الوطنية الفرصة لعقد شراكات وصفقات تجارية واستعراض منتجاتها وأحدث ما توصلت إليه في هذا المجال بما يؤهلها للتوسع في الأسواق العالمية.

من جهته، قال جابر بن عويان القبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة «ناجولا تيك» لصناعة القوارب إن معرض أبوظبي الدولي للقوارب وجهة مميزة للشركات الوطنية لتنمية أعمالها ومشاريعها وعرض أفضل ما تقدمه علاماتها التجارية والتواصل مع المتخصصين في هذا المجال بما يفتح لها المجال نحو التوسع الخارجي.

وأضاف القبيسي إن المعرض يمثل فرصة جيدة للشركات الوطنية لتعزيز حضورها الإقليمي والعالمي من خلال عرض منتجاتنا وأعمالنا أمام شريحة كبيرة من المتخصصين من مختلف أنحاء العالم.

اقرأ أيضاً: