صناعة الطيران في دبي تتخذ خطوات ثابتة وطموحة لرسم معالم مستقبل أكثر استدامة

لم يعد مستبعداً أن تعمل رحلتك القادمة على أحد الخطوط الجوية جزئياً على الأقل بزيوت الطهي المستعملة، أو النفايات الزراعية أو الصلبة، أو "الوقود السائل" أو الهيدروجين المتجدد، وغيرها من مكونات وقود الطيران المستدام المعروف اختصاراً بــ (SAF)، وهو نوع جديد من وقود الطائرات الذي يَعد بخفض انبعاثات الكربون بنسبة 80% في المتوسط، وفقاً للاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA).

ولكن على الرغم من أهمية استخدام وقود الطيران المستدام للحد من الانبعاثات الضارة الناتجة عن حركة الطيران العالمي، المسؤول عن نحو 3% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم، والحد من تأثيره على التغير المناخي، لم يستخدم حتى الآن هذا النوع من الوقود في الطائرات على المستوى العالمي بالشكل المأمول، ففي العام 2020، بلغت نسبة الإنتاج العالمي من وقود الطيران المستدام 450 مليون لتر فقط، وهو ما يعادل أقل من 0.05٪ من الطلب العالمي على وقود الطائرات.

ومن دبي وتحديداً مع انطلاق معرض دبي للطيران 2023، تتصاعد المؤشرات الإيجابية حيث تستعرض الشركات المشاركة في نسخة هذا العام أحدث التقنيات والمبتكرات التي ستساهم في تحقيق صافي الانبعاثات الصفري في قطاع الطيران. كما يسعى المشاركون في المعرض بنشاط إلى دعم سوق وقود الطيران المستدام والبحث عن فرص جديدة لاستخدامه.

دبي في الريادة

تحت سماء دبي، يجتمع أكبر المصنعين وأحدث طائرات العالم في "معرض دبي للطيران" في حدث يجذب آلاف الزوار ومئات المستثمرين، حتى أضحت الإمارة ملتقىً للصفقات المليارية في صناعة الطيران العالمية، ليعزز الحدث أثره الإيجابي كمنصة رائدة لرسم التوجهات المستقبلية لصناعة طيران مستدامة، تتويجا لمسيرة من الإنجازات صنعت خلالها دبي قصة نجاح استثنائية في منظومة الطيران العالمية.

وتعد الدورة الـ 18لمعرض دبي للطيران، أحد أهم فعاليات الطيران الكبرى في العالم، شهادةً على التزام دبي الراسخ، بتبني أحدث التقنيات والابتكارات في مجال الاستدامة البيئية وإيجاد فرص وحلول مبتكرة في مجال الحد من الانبعاثات وتقليل البصمة الكربونية بما يسهم في تحقيق صافي الانبعاثات الصفري في قطاع الطيران، لا سيما مع تركيز هذه الدورة من المعرض، المقرر عقدها في الفترة من 13 إلى 17 نوفمبر 2023 في دبي وورلد سنترال، على الاستدامة كموضوع رئيسي، حيث سيوفر المعرض منصة مثالية لتبادل

الأفكار الموجهة نحو مستقبل أكثر استدامة للطيران.

وإدراكاً للأهمية الكبيرة للاستدامة، والسعي لرسم مسار جديد لتوجيه صناعة الطيران

نحو مسار أكثر صداقة للبيئة، ستتيح نسخة العام 2023 من المعرض الذي سيقام تحت شعار "مستقبل صناعة الطيران"، الفرصة للمختصين والخبراء في صناعة الطيران لاستعراض وتبادل الحلول التي تعنى بتحقيق الحياد المناخي، وبحث سبل التعاون وإيجاد فرص وحلول جديدة ومبتكرة في هذا المجال، بما ينسجم مع التزام المعرض والقطاعات المشاركة بتوفير أعلى معايير الاستدامة في القطاع، تزامناً مع عام الاستدامة في دولة الإمارات، واستضافة الدولة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28)، المقرر انطلاقه في دبي نهاية شهر نوفمبر الجاري.

وضمن هذه الجهود، تشكل نسخة 2023 من معرض دبي للطيران حدثاً عالمياً لتحديد الاتجاهات والفرص المستقبلية لقطاع الطيران بمشاركة أكثر من 1400 عارض من مختلف القطاعات من 148 دولة حول العالم وأكثر من 300 متحدث دولي سيشاركون انطباعاتهم حول الاتجاهات المستقبلية وفي مقدمتها تلك المواضيع المتعلقة بالطاقة والبيئة والابتكارات التي تسهم في بلوغ نسبة صفر انبعاثات.

ويشكّل الاهتمام رفيع المستوى بالابتكار والاستدامة، دافعاً رئيسياً إضافياً من شأنه أن يدعم توجه دولة الإمارات في تحقيق صافي الانبعاثات الصفري، حيث تمثل المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 محركاً وطنياً يهدف إلى خفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، ما يجعل الإمارات أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعلن عن هدفها لتحقيق الحياد المناخي. وتتماشى المبادرة مع أهداف "اتفاق باريس للمناخ" لتحفيز الدول على إعداد واعتماد استراتيجيات طويلة المدى لخفض انبعاث غازات الدفيئة والحد من ارتفاع حرارة الأرض دون الدرجة ونصف الدرجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.

مطارات دبي

وتعد مطارات دبي، الجهة المشغلة لكل من مطار دبي الدولي (DXB)، أكبر مطار دولي في العالم في عدد المسافرين الدوليين، ومطار دبي ورلد سنترال (DWC) من اللاعبين الرئيسيين في قطاع الطيران في دبي من خلال جهودها في تحقيق معايير الاستدامة في صناعة الطيران، حيث حازت على العديد من الجوائز بفضل مبادراتها في مجال الاستدامة، بما في ذلك "جائزة الشيخ محمد بن راشد العالمية للطيران" لفئة أفضل برنامج استدامة في الطيران – معيار البيئة، تقديراً لجهودها المتواصلة نحو تحقيق مستقبل أكثر استدامة في قطاع الطيران العالمي.

ونفذت مطارات دبي مشاريع متنوعة تؤكد التزامها بالاستدامة، عبر إطلاق العديد من المبادرات الخضراء الهادفة إلى تعزيز الاستدامة البيئية. وتتضمن هذه المبادرات استبدال 150 ألف مصباح كهربائي تقليدي في مباني المسافرين وإشارات الإنارة الأرضية في الممرات بمصابيح LED موفرة تعتمد على الطاقة الهجينة وذات كفاءة عالية فضلاً عن تركيب 15 ألفا من ألواح الطاقة الشمسية في مبنى المسافرين 2 في مطار دبي الدولي DXB الذي يعد الأكبر على مستوى جميع المطارات في منطقة الشرق الأوسط.

وكجزء من التزامها بالاستدامة، أطلقت مطارات دبي مبادرة لإدارة النفايات هدفها إعادة تدوير 60 بالمائة من النفايات في مطار دبي الدولي (DXB). وقامت مطارات دبي بوضع وتنفيذ خطة مدروسة لمعالجة نفايات الطعام تستهدف جمع أكثر من 2000 طن من نفايات الطعام وتحويلها إلى سماد عضوي سنوياً وذلك من خلال منافذ المأكولات والمشروبات وصالات المسافرين، والفنادق في جميع مباني المسافرين والكونكورس في مطار دبي الدولي، حيث يؤدي تحلل نفايات الطعام في مقالب القمامة إلى زيادة انبعاثات غاز الميثان الذي يشكل ضرراً كبيراً على البيئة بمقدار 72 مرة أكثر من ثاني أكسيد الكربون.

كما أكملت مجموعة اينوك إنشاء خط أنابيب نقل وقود الطائرات الذي يمتد بطول 16.2 كم ويربط محطة "هورايزن اميريتس جبل علي للبترول" لتخزين البترول في جبل علي بمطار آل مكتوم الدولي، حيث يعمل الخط الذي تمّ تشغيله بأمان ونجاح في يوليو 2022 بحسب المعايير العالمية للصحة والسلامة لنقل 2000 متر مكعب في الساعة من وقود الطائرات إلى مطار دبي ورلد سنترال، على تلبية الطلب على وقود الطائرات في مطارات دبي حتى عام 2050 وهو ما يتوافق مع رؤية دبي في إرساء مستقبل مستدام في الإمارة إذ أنه من خلال تزويد أسطول المطار بإمكانية الوصول إلى الوقود بشكل موثوق وصديق للبيئة، تخلصت خدمة "اينوك لينك" من توقفين للتزود بالوقود أسبوعياً، مما أدى إلى تقليل حركة المركبات بمقدار 31,616 كيلومتراً سنوياً. وتلعب هذه المبادرة دوراً حاسماً في الحد من انبعاثات الكربون.

ماذا نحتاج؟

وهنا قد يتساءل البعض ماذا نحتاج حتى تتمكن شركات الطيران من تحقيق أهداف صافي الانبعاثات الصفرية، الإجابة تكمن في معادلة حسابية بسيطة كفيلة بجعل سماء كوكب الأرض أقل تلوثاً وأكثر استدامة للبشرية، إذ يجب أن تصل الطاقة الإنتاجية العالمية لوقود الطيران المستدام، إلى أكثر من 30 مليار لتر بحلول عام 2030 و450 مليار لتر بحلول عام 2050 ، في وقت حرصت فيه طيران الإمارات، أن تكون في مقدمة تلك الجهود الرامية لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي ذي التأثير البيئي واسع النطاق حيث نجحت بالفعل في إنجاز رحلات تجريبية بنظام وقود الطيران المستدام.

تجربة طيران الإمارات

أخذت "طيران الإمارات" إحدى أكبر الناقلات الجوية في العالم، زمام المبادرة في رسم مستقبل أكثر استدامة وتعزيز سياسة الأجواء النظيفة، حيث أعلنت الناقلة في شهر مايو الماضي، عن تخصيص 200 مليون دولار أميركي، على مدى ثلاث سنوات، لتمويل مشاريع البحث والتطوير التي تركز على الحد من تأثير الوقود الأحفوري في عمليات الطيران التجاري، وذلك في أكبر التزام منفرد من قبل أي ناقلة جوية بشأن الاستدامة. كما عملت طيران الإمارات على تعزيز شراكاتها مع مؤسسات رائدة لإيجاد حلول تتعلق بتقنيات الوقود والطاقة المتقدمة. وتركز سياسة واستراتيجية طيران الإمارات البيئية طويلة الأمد أنشطتها على 3 مجالات: الحد من الانبعاثات، والاستهلاك المسؤول، والحفاظ على الحياة البرية والموائل.

وكانت أول رحلة لطيران الإمارات، مدعومة بمزيج الوقود المستدام ووقود الطائرات التقليدي، قد انطلقت من مطار شيكاغو إلى دبي في نوفمبر 2017، كما رفعت الناقلة نسبة الوقود المستدام على رحلاتها من ستوكهولم، وتشغّل حالياً رحلات من باريس وليون وأوسلو باستخدام مزيج من النوعين. وفي ديسمبر 2020، تسلمت طيران الإمارات أول طائرة من ثلاث طائرات إيرباصA380 تعمل بمزيج الوقود المستدام ووقود الطائرات التقليدي.

وشغّلت طيران الإمارات، في يناير 2023 بنجاح أول رحلة تجريبية لطائرة بوينج 777 باستخدام وقود مستدام بنسبة 100% في أحد محركيها. وهدفت هذه الرحلة التجريبية إلى تعزيز بيانات الصناعة والجهود المبذولة لتمكين استخدام الوقود المستدام بنسبة 100% في المستقبل. وأعلنت طيران الإمارات في تقريرها المالي للعام 2023 أنها قامت بتحميل ما مجموعه 179 طناً من وقود الطيران المستدام خلال السنة المالية الماضية 2022/ 2023.

وخلال شهر أكتوبر 2023، وقعت طيران الإمارات اتفاقية مع شركة "شل أفييشن" لتزويدها حصرياً بوقود الطائرات المستدام، وللمرة الأولى في مطار دبي الدولي. كما اتفقت طيران الإمارات مع شركة نيستي لتزويد طائراتها بالوقود المستدام للرحلات المغادرة من أمستردام وسنغافورة. وفي وقت سابق، أعلنت طيران الإمارات، أن أولى رحلاتها التي تعمل بوقود طيران مستدام (ساف SAF)، زودتها به شركة "شل أفييشن" Shell Aviation، أقلعت من مطار دبي الدولي، متجهة إلى سيدني لتصبح الرحلة (ئي كيه 412)، أولى رحلات "طيران الإمارات" التي تعمل بمزيج وقود الطيران المستدام تنطلق من دبي.

كما تشارك طيران الإمارات في سلسلة من مجموعات العمل الصناعية والحكومية في دولة الإمارات، إلى جانب المشاركات المستمرة للمساعدة في توسيع نطاق إنتاج وتوريد الوقود المستدام، فقد أسهمت الناقلة العام الماضي، بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني في الدولة، في تطوير خارطة طريق تحويل الطاقة إلى سائل PtL في الدولة، التي تقودها وزارة الطاقة والبنية التحتية والمنتدى الاقتصادي العالمي، كما شاركت في خارطة الطريق الوطنية لوقود الطيران المستدام في الدولة التي أطلقتها وزارة الطاقة والبنية التحتية والهيئة العامة للطيران المدني في يناير 2023.

وتدرس فلاي دبي، الناقلة الوطنية الثانية في دبي، استخدام وقود الطيران المستدام لتقليل بصمتها البيئية. وتعمل الناقلة على زيادة التعاون مع الحكومة لتحقيق ذلك.

محركات بلا كربون

تتبنى دبي حلولاً مبتكرة لمواجهة تحديات الطاقة والتغيرات المناخية وغيرها من القضايا المتعلقة بالاستدامة، ترجمة لدورها الريادي في الاستثمار في مجال الطاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية، وعلى رأسها مجال إنتاج الوقود المستدام للطائرات. ويحظى هذا الملف باهتمام بارز في الأجندة المستقبلية للإمارة بأن تكون مركزاً إقليمياً لوقود الطائرات المستدام، وقيادة تعاون دولي لتسريع العمل على إزالة الكربون من قطاع الطيران، والمساهمة في تحقيق مستهدفات دولة الإمارات في الحياد المناخي، وتعزيز كفاءة استهلاك الوقود والحفاظ عليه في أحد القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصادات الوطنية، وتسريع نشر التكنولوجيا والابتكار، والمساهمة في تسريع التحول العالمي للوقود منخفض الكربون من خلال عضوية الدولة في منظمة الطيران المدني الدولي "الأيكاو"، ودعم المشاريع المتعلقة بالوقود المتجدد والطاقة في البلدان الأخرى.

أهمية وقود الطيران المستدام

بالإضافة إلى كونه محايداً تقريباً للكربون، يمكن لوقود الطيران المستدام أيضاً، تقليل الانبعاثات المباشرة، مقارنة بالوقود التقليدي، لأن جزيئاته أقل بنسبة 90%، ونسبة الكبريت فيه خالية 100%، ما يؤدي إلى تحسين جودة الهواء خلال الرحلات الجوية. كما يحترق وقود الطيران المستدام بكفاءةٍ أعلى، ما يسمح للطائرات باستخدام وقود أقل إجمالاً خلال الرحلة، عوضاً عن انه يوفر امتيازات اقتصادية لبعض البلدان، حيث يمكن إنتاجه في أي مكان باستخدام النفايات.

وكجزء من دفع صناعة الطيران العالمية لاستخدام مزيد من الوقود الأكثر مراعاة للبيئة لتحقيق أهداف انبعاثات الكربون، توقعت الوكالة الدولية للطاقة أنه بحلول عام 2030، سيشكل وقود الطيران المستدام نحو 15% من إجمالي استهلاك الوقود في قطاع الطيران، ونحو 75% بحلول عام 2050.

ويمثل التزام دبي بالاستدامة في صناعة الطيران نموذجاً ملهماً وحافزاً يبعث على التفاؤل بمستقبل قطاع الطيران العالمي. وبينما يسعى القطاع إلى تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، تثبت دبي أن التعاون والابتكار والسعي الحثيث للحلول الصديقة للبيئة هي مفاتيح النجاح. ويعد معرض دبي للطيران 2023 بأن يكون حدثاً بارزاً لتحفيز ومضاعفة الجهود في تحقيق الاستدامة لصناعة الطيران العالمية حيث يجتمع قادة الطيران في العالم معًا لتشكيل مستقبل أكثر استدامة للسفر الجوي.