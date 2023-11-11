منظمة إسرائيلية تهيب بأصحاب الضمير في العالم وقف إطلاق النار فوراً

أعلنت جمعية أطباء من أجل حقوق الانسان الإسرائيلية غير الحكومية أمس الجمعة عن وفاة رضيعين خدج في مستشفى الشفاء، وهو أكبر مستشفى في قطاع غزة المحاصر، في اليوم السادس والثلاثين من الحرب على غزة، مهيبة بأصحاب الضمير في العالم وقف إطلاق النار فوراً.

وقالت الجمعية في بيان "خلال الساعات القليلة الماضية، تلقينا تقارير مروعة من مستشفى الشفاء، لا كهرباء ولا ماء ولا أكسجين. لقد أدى القصف العسكري إلى إلحاق أضرار بوحدة العناية المركزة وكذلك بالمولد الوحيد الذي ظل يعمل حتى الآن. ونتيجة لانعدام الكهرباء، توقفت وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة عن العمل وأدى ذلك إلى وفاة رضيعين"، محذرة من وجود "خطر حقيقي على حياة 37 رضيعًا من الخدج الآخرين".

وأهابت المنظمة "جميع أصحاب الضمير في جميع أنحاء العالم والمجتمع الدولي والطبي .... وعلى نحو عاجل، برفع صوتكم الآن لحماية جميع المدنيين المعرضين للخطر. سيكون الوقت قد فات للقيام بذلك غدًا".

وحثت الجمعية على الضغط من "أجل وقف فوري لإطلاق النار والإفراج عن جميع المخطوفين".

وقال الدكتور مروان أبو سعدة مدير قسم الجراحة في مستشفى الشفاء "اليوم قصفوا غرفة العناية المركزة. يطلقون النار ويقصفون كل مكان حول المستشفى، لا يمكنكم الدخول او الخروج من المستشفى. الوضع في المستشفى خطير جدا جدا".

واضاف الدكتور مروان "الاشخاص الذين حاولوا ترك المستشفى أطلق عليهم النار في الشارع، البعض منهم قُتل البعض منهم جُرح. لا أحد يستطيع دخول المستشفى، ونحن لا نستطيع الخروج منه ... إطلاق النار في كل مكان".

ومن جهته قالت اسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني "إن الدبابات الاسرائيلية على بعد 20 مترا من مستشفى القدس وإطلاق النار مباشرة على المستشفى. هناك حالة هلع وخوف شديد بين النازحين".



