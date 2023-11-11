حماس تعلن تدمير 160 آلية إسرائيلية منذ بدء الاجتياح البري لغزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة «حماس»، تدمير أكثر من 160 آلية عسكرية إسرائيلية تدميراً كلياً أو جزئياً منذ بدء الاجتياح البري.
وقال أبو عبيدة، اليوم: «وثقنا حتى الآن تدمير أكثر من 160 آلية عسكرية تدميراً كلياً أو جزئياً، منها أكثر من 25 آلية خلال 48 ساعة».
وأضاف: «المواجهة غير متكافئة، لكنها تخيف وترعب أعتى قوة في المنطقة».
كانت حماس قد أعلنت، في الرابع من شهر نوفمبر الجاري، أن مقاتليها دمروا 24 آلية عسكرية بشكل كلي أو جزئي خلال 48 ساعة بمحاور القتال في قطاع غزة.
وأوضح الناطق باسم كتائب القسام أن قناصة الجناح العسكري لحماس يتعاملون مع الجنود المتحصنين أو من يجرؤ على إخراج رأسه من الآلية التي يتحصن فيها.
وأضاف: «مقاتلونا يواصلون الالتفاف خلف قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، ويلتحمون من المسافة صفر مع جنوده».
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