حماس تعلن تدمير 160 آلية إسرائيلية منذ بدء الاجتياح البري لغزة

أكد الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة «حماس»، تدمير أكثر من 160 آلية عسكرية إسرائيلية تدميراً كلياً أو جزئياً منذ بدء الاجتياح البري.

وقال أبو عبيدة، اليوم: «وثقنا حتى الآن تدمير أكثر من 160 آلية عسكرية تدميراً كلياً أو جزئياً، منها أكثر من 25 آلية خلال 48 ساعة».

وأضاف: «المواجهة غير متكافئة، لكنها تخيف وترعب أعتى قوة في المنطقة».

كانت حماس قد أعلنت، في الرابع من شهر نوفمبر الجاري، أن مقاتليها دمروا 24 آلية عسكرية بشكل كلي أو جزئي خلال 48 ساعة بمحاور القتال في قطاع غزة.

وأوضح الناطق باسم كتائب القسام أن قناصة الجناح العسكري لحماس يتعاملون مع الجنود المتحصنين أو من يجرؤ على إخراج رأسه من الآلية التي يتحصن فيها.

وأضاف: «مقاتلونا يواصلون الالتفاف خلف قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، ويلتحمون من المسافة صفر مع جنوده».