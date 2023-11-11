احزاب وطنية تنفذ وقفة تضامنية نصرة للأهل في غزة - صور

MENAFN - Khaberni) خبرني -أقامت مجموعة أحزاب وطنية فعالية في مخيم الحسين اليوم نصرة للأهل فيغزة وتنديدا بالمجازر الوحشية وحرب الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الصهيوني بحق الأهل في قطاع غزة بشكل خاص وبمختلف المدن الفلسطينية وعلى رأسها مخيم جنين.

والأحزاب التي نفذت الوقفة هي (حزب الائتلاف الوطني، وحزب تقدم، وحزب الديمقراطي الاجتماعي، وحزب إرادة وحزب الميثاق الوطني).



وقال حزب الائتلاف الوطني في كلمته : يجب الضغط على قوات الاحتلال الصهيوني لوقف العدوان ، ووقف الجرائم النكراء ، وإن منع ادخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة جريمة كبرى ترتكب بحق الإنسانية في وقت فإن المدنيين في غزة هم ضحايا القصف الإسرائيلي،، مطالبين المجتمع الدولي الضغط على كيان الاحتلال لإدخال المساعدات لغزة هاشم.

كما

ندد حزب تقدم خلال الوقفة التي شارك بها الآلاف بالمجازر الوحشية التي يرتكبها العدوان الإسرائيلي على اهلنا في غزة، بشكل يومي التي معظم ضحاياها من الأطفال والنساء وان هذه الجرائم الوحشية لن تزيد الشعب الفلسطيني الا ثباتا وصمودا دفاعا عن قضيتهم مطالبين بوقف هذه الجرائم فورا ومحاسبة الاحتلال عليها

بدوره اكد الحزب الديمقراطي الاجتماعي أن ما يحدث في غزة ترفضه الإنسانية جمعاء، مشيرا على ضرورة اتخاذ موقف عربي موحد لصالح الأهل في غزة لوقف شلالات الدماء من

المدنيين.

فيما اشار حزب إرادة الى ان ما يشاهده العالم اليوم من حرائق ترتكبها القوات الغازية الصهيونية تعبر عن عقلية النازية الجديدة التي لا تعرف الا القتل و المجازر ، مطالبا بقطع العلاقات نهائيا مع الصهاينة خاصة ما يتعلق بالغاء كافة الاتفاقيات مع العدو الصهيوني ، مؤكدا أن العدوان الإسرائيلي لا يزيدنا الا إصرارا على دعم كافة أشكال الصمود الفلسطيني.

فيما لفت حزب الميثاق إلى ضرورة توثيق الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الأهل في غزة لملاحقة قادة جيشه أمام المحكمة الجنائية الدولية كمجرمي حرب،، واصفا أن ما يحدث في غزة ومخيم جنين أيضا خلال اليومين الماضيين هو أقرب إلى تطهير عرقي يمارسه الاحتلال بغية دفع الفلسطينيين على التهجير.