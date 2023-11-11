الرئيس السيسى ونظيره الإيرانى يؤكدان أهمية عدم اتساع دائرة الصراع فى المنطقة

(MENAFN
- Youm7)
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الرئيس الإيرانى إبراهيم رئيسى على هامش القمة العربية الإسلامية المشتركة بالرياض
اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول الأوضاع فى قطاع غزة ومسارات العمل من أجل تخفيف وطأة المعاناة الإنسانية التى يتعرض لها الفلسطينيون فى القطاع
استعرض الرئيس جهود مصر لدفع مسار التهدئة ووقف إطلاق النار وكذا قيامها بتقديم وإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين فى القطاع
كما تم التطرق بين الرئيسين لأهمية عدم اتساع دائرة الصراع فى المنطقة والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي
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