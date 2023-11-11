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الرئيس السيسى ونظيره الإيرانى يؤكدان أهمية عدم اتساع دائرة الصراع فى المنطقة

11/11/2023 2:26:42 PM
(MENAFN- Youm7)
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الرئيس الإيرانى إبراهيم رئيسى على هامش القمة العربية الإسلامية المشتركة بالرياض









اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول الأوضاع فى قطاع غزة ومسارات العمل من أجل تخفيف وطأة المعاناة الإنسانية التى يتعرض لها الفلسطينيون فى القطاع









استعرض الرئيس جهود مصر لدفع مسار التهدئة ووقف إطلاق النار وكذا قيامها بتقديم وإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين فى القطاع



كما تم التطرق بين الرئيسين لأهمية عدم اتساع دائرة الصراع فى المنطقة والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي












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