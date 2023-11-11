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جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن مقتل 5 جنود في معارك غزة

11/11/2023 2:26:41 PM
(MENAFN- Youm7) أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها أن جيش الاحتلال أعلن مقتل 5 جنود في معارك غزة.



كما أفادت القناة بارتفاع قتلى جيش الاحتلال لـ43 منذ بدء العملية البرية في غزة.












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