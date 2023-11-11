جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن مقتل 5 جنود في معارك غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن مقتل 5 جنود في معارك غزة
التاريخ
11/11/2023 2:26:41 PM
(MENAFN
- Youm7) أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها أن جيش الاحتلال أعلن مقتل 5 جنود في معارك غزة.
كما أفادت القناة بارتفاع قتلى جيش الاحتلال لـ43 منذ بدء العملية البرية في غزة.
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