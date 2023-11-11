أمطار غزيرة على كفر الشيخ وإعلان حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد.. صور

MENAFN - Youm7) اشتدت الأمطار غزارة على مدن وقرى محافظة كفر الشيخ وانتشرت معدات مجالس مدن بلطيم ومصيف بلطيم، والبرلس، وقلين، وسيدي سالم، ومطوبس، لرفع مياهالأمطارمن الشوارع بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار

رفع

درجة الاستعداد في جميع مراكز ومدن المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية، والمتابعة المستمرة من قبل غرف عمليات بديوان عام المحافظة، برئاسة اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، والتواصل المستمر بغرفة العمليات الفرعية بمراكز المدن وغرف عمليات بالمديريات المتعددة، وموافاته على مدار الساعة بتقارير عن حالة الأبنية والمدارس ومراكز الشباب، ورفع

المياه

من أسطحها..

ووجه رؤساء المدن بالاستعداد الكامل لمواجهة سقوط

الأمطار

ورفعها

أولا بأول، إضافة بالتواجد المستمر في

الشوارع،

مناشداً المواطنين بعدم الاقتراب

من

أعمدة الانارة، حرصًا على سلامتهم.

وطالب اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن بالتأكد

من

صيانة صفايات

الأمطار، وسرعة الانتهاء

من

صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تم تغطيتها، وحصر جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة بمراكز ومدن المحافظة، والتأكد

من

صلاحية استخدامها لرفع

وكسح المياه

من

الشوارع

التي قد تنتج عن هطول

أمطار.



وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن

تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على

مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب ووسط الدلتا وشمال الصعيد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا، ومن المتوقع أن تمتد السحب الممطرة إلى مناطق من مدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشرقية مع تقدم الوقت، وكما تستمر هذه الأجواء حتى نهاية اليوم،

كما أن الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة ورعدية على جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

والسواحل الشمالية تتضمن :(مطروح-الاسكندرية- دمياط- بورسعيد- العريش- رفح)، والوجه البحرى:-(البحيرة-كفر الشيخ-الغربية-الدقهلية-المنوفية-الشرقية)، القاهرة الكبرى:-(القليوبية-القاهرة-الجيزة)، مدن القناة:-(السويس-الاسماعيلية-بورسعيد)، وشمال الصعيد( الفيوم-المنيا-بنى سويف-أسيوط-سوهاج)، وجنوب الصعيد ( قنا-الأقصر-أسوان-أبوسمبل).

اشتداد غزارة الامطار بكفر الشيخامتلأت شوارع كفر الشيخ بالمياههطول أمطار غزيرة بكفر الشيخ











