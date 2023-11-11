وزير الخارجية السعودى: لا استقرار إلا عبر السلام وكسر حصار غزة

MENAFN - Youm7) قال وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان، خلال المؤتمر الصحفى الختامى للقمة العربية الإسلامية المشتركة بالرياض، إن القادة أجمعوا على رسالة موحدة مفادها ضرورة إنهاء الحرب فى غزة، وكسر الحصار المفروض على المدنيين، وإدانة المجازر الوحشية والممنهجة بحق أبرياء غزة، وسياسة العقاب الجماعى من قبل العدوان الإسرائيلى.

وأكد أن المطالبات العربية الإسلامية تبدأ بتحقيق دولي فوري في جرائم الاحتـ ـلال الإسرائـ ـيلى.

أضاف بن فرحان: إننا نراقب ازدواجية المعايير ونقيم مصداقية العمل الدولى، ونعمل على إنشاء وحدتي رصد لتوثيق كافة الانتهاكات الإسرائيلية وندعو منظمة الأسلحة الكيماوية للتحقيق فى استخدام إسرائيل أسلحة محرمة ، وأضاف بن فرحان:" نحن ننادى بالسلام والطرف الىخر يبتعد عنه" .

وأشار إلى مطالبة القمة بالوقف الفورى لإطلاق النار فى غزة وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية ، وأيضا مطالبة المحكمة الجنائية الدولية استكمال التحقيق ضد الجرائم التي تنتهكها إسرائيل، وإنشاء وحدتي رصد إعلامية لتوثيق الجرائم .

وأكد بن فرحان، أنه لا مجال للاستقرار فى المنطقة إلا عبر تحقيق السلام ، مشيرا إلى أن تهجير الفلسطينيين جريمة حرب، مطالبا جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل.

وأشار إلى مطالبة مجلس الامن باتخاذ قرار حاسم يلزم إسرائيل بوق فالعدوان على غزة ، ورفض توصيف مجازر غزة وتبريرها بـ"الدفاع عن النفس" ، وأشار إلى القرار المشترك بتشكيل لجنة من وزراء الخارجية العرب للعمل على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني والدفع نحو عملية سلام حقيقية تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية