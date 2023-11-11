محلل سياسي فلسطيني لـاليوم السابع: كلمة الرئيس السيسى عبرت عن نبض الفلسطينيين

MENAFN - Youm7) قال المحلل السياسى الفلسطينى زيد الأيوبى، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم السبت، أمام القمة العربية الإسلامية المشتركة بالرياض، لاقت احتراما كبيرا لدى الفلسطينيين، فقد كانت الكلمة المحورية التى لخص فيها الرئيس السيسى موقف الأمة العربية الرافض للعدوان على غزة، وحملت تأكيدات طمأنت الفلسطينيين باستمرار مساعى الدولة المصرية بفتح ممرات آمنة لوصول المساعدات الغذائية والطبية لأهالى غزة.

أضاف الأيوبى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الرئيس السيسى كان شجاعا فى تناول الخلل القيمى وازدواجية معايير الغرب فى التعامل مع أزمة غزة، وانعكست كلمة الرئيس السيسى على بيان القمة العربية الإسلامية، فالعالم العربى أجمع كان يترقب كلمة الرئيس التى تضع إطار عمل موحد لكل الأمة العربية والأمة الإسلامية، وهى كلمة تدعم صمودنا وثباتا، فموقف الدولة المصرية هو الجدار المنيع الذى نستند عليه. فقد رفض الرئيس السيسى باسم الأمة الإسلامية سفك دماء الأبرياء من الأطفال والنساء، وأيضا عبر عن نبض الفلسطينيين، من خلال حديثه عن ضرورة الإسراع بوقف العدوان الإسرائيلى والعمليات العسكرية، واصفا ذلك فى عبارة إنسانية:" الوقت يمر ثقيلا على المدنيين المحاصرين فى غزة"، كما أن لم يغفل أهمية العودة للمسار السياسى لحل القضية الفلسطينية، يفضى إلى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس مما يعكس أهمية القضية الفلسطينية فى الوجدان المصرى.

وكانت أعمال القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة قد انطلقت، اليوم السبت، فى العاصمة السعودية الرياض، لبحث سبل مواجهة العدوان الإسرائيلى على غزة، وإعلان التضامن العربى الإسلامى مع الشعب الفلسطينى فى مواجهة القوة الإسرائيلية الغاشمة.

يشارك فى القمة قادة وزعماء العالم العربى والإسلامى، فى مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى وصل الرياض صباح اليوم للمشاركة فى أعمال القمة.

وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أعلنت، فى بيان لها، إنه تقرر عقد (قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية) بشكلٍ استثنائى فى الرياض، اليوم السبت، عوضًا عن "القمة العربية غير العادية" و"القمة الإسلامية".

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار جاء استجابةً للظروف الاستثنائية التى تشهدها غزة وبعد تشاور المملكة مع جامعة الدولة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي؛ استشعارًا من قادة جميع الدول لأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعى موحد يعبر عن الإرادة العربية الإسلامية المُشتركة بشأن ما تشهده غزة والأراضى الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة تستوجب وحدة الصف العربى والإسلامى فى مواجهتها.