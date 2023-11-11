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كتائب القسام: وثّقنا تدمير 160 آلية عسكرية إسرائيلية فى غزة

11/11/2023 2:26:34 PM
(MENAFN- Youm7) قال المتحدث باسم كتائب القسام "أبو عبيدة"، إنهم وثقوا تدمير 160 آلية عسكرية إسرائيلية تدميرا كليا أو جزئيا، وإخراجها من الخدمة، وهى من الآليات التى دفعت بها إسرائيل للتوغل البرى فى قطاع غزة المحاصر.
وأضاف المتحدث باسم كتائب القسام بحسب بيان نشرته وسائل الإعلام "نضرب القوات الإسرائيلية وندمر الآليات ونوقع القتلى والإصابات، مؤكدا أن الدبابات الإسرائيلية تواجه قتالا عنيفا تجبرها على التراجع".
وتنفذ طائرات الاحتلال الإسرائيلى مجازر بحق الشعب الفلسطينى، وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، فإن دبابات الاحتلال الإسرائيلى تحاصر العديد من مستشفيات فطاع غزة وسط نفاد الوقود والأدوية والغذاء.








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