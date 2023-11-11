باحث فلسطيني لـاليوم السابع: كلمة الرئيس السيسي أثلجت صدور الفلسطينيين

MENAFN - Youm7) أكد الدكتور منصور أبو كريم، الباحث الفلسطيني فى العلاقات الدولية الفلسطينية، أن الكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم السبت أمام القمة العربية الإسلامية المشتركة بالرياض، أثلجت صدور الفلسطينيين الذين يتعرضون لحرب إبادة، وأكدت الدور المصرى الرائد في دعم القضية الفلسطينية ، فقد حمل الرئيس على عاتقه التذكير بضرورة الوصول لتسوية شاملة عادلة ترتكز على مبدأ حل الدولتين، والعودة بالقضية إلى المسار السياسى لأن حل أزمة غزة لا يمكن أن يتم بمعزل عن حل القضية من جذورها وإعادة الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني.

واستطرد أبو كريم قائلا، لقد كانت كلمة الرئيس السيسى قوية وواضحة، حيث ندد بالمجازر التي تقوم بها قوات الاحتلال ، وطالب بوقف فورى لتلك الحرب، كما طالب بإدخال المساعدات، و أكد على أهمية الأفق السياسى في أزمة غزة، إضافة إلى رفع الحصار وإنهاء معاناة الأطفال الأبرياء ، ورفض التهجير، إضافة إلى التأكيد على مبدأ حل الدولتين ، إلى جانب الجهود الميدانية التي تقوم بها الدولة المصرية في جانب إدخال المساعدات وترتيب استقبال الجرحى لتقديم الخدمات الطبية لهم في المستشفى الميدانى برفح، وتقديم كافة أشكال الدعم لهم.

والإشارة لدعم مصر في البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية المشتركة، يحمل في طياته تقديرا للجهود المصرية وتقديرا للقرار المصرى سواء على المستوى السياسي أو الميدانى والإنسانى.

وأكد أن القرار العربى الذى جاء ضمن البيان الختامي الصادر عن القمة ، والذى تضمن دعم قادة الدول العربية والإسلامية لكل ما تتخذه مصر من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، وإسناد جهود القاهرة لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام وكاف، يؤكد الجهد غير المسبوق الذى تقوم به مصر على المستوي السياسي والإنسانى للتخفيف من الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة منذ اليوم الأول ، حيث سخرت كل إمكاناتها لنقل المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة.

وأضاف، في تصريحاته لـ"اليوم السابع"، أن القمة العربية الإسلامية، أرسلت رسالة دعم للشعب الفلسطيني، والتصدى للمجازر التي تقوم بها قوات الاحتلال ، ودفع المجتمع الدولى للاضطلاع بدوره لإيقاف هذه المجازر ، وهذا يشكل دعما قويا للفلسطينيين في ظل ما يمر به من ظروف مأساوية، كما أكدت على ضرورة إنهاء الأزمة الفلسطينية كمدخل أساسى لإرساء السلام في الشرق الأوسط، ما يعد رسالة من النظام العربى والعالم الإسلامي.

وكانت أعمال القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة قد انطلقت ، اليوم السبت، في العاصمة السعودية الرياض، لبحث سبل مواجهة العدوان الإسرائيلى على غزة ، وإعلان التضامن العربى الإسلامى مع الشعب الفلسطيني في مواجهة القوة الإسرائيلية الغاشمة .

يشارك في القمة قادة وزعماء العالم العربى والإسلامى ، في مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى وصل الرياض صباح اليوم للمشاركة في أعمال القمة .

وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أعلنت، في بيان لها ، إنه تقرر عقد (قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية) بشكلٍ استثنائي في الرياض، اليوم السبت، عوضًا عن "القمة العربية غير العادية" و"القمة الإسلامية". وأوضحت الوزارة أن هذا القرار جاء استجابةً للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة وبعد تشاور المملكة مع جامعة الدولة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي؛ استشعارًا من قادة جميع الدول لأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موحد يعبر عن الإرادة العربية الإسلامية المُشتركة بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها.