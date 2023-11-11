عزيز العقاد: أشكر الدولة المصرية لتقديمها العون والمساندة للشعب الفلسطينى

(MENAFN
- Youm7) عزيز العقاد: لابد من استغلال السوشيال ميديا لتوصيل الصوت للغرب بشأن الاحداث في غزة
قال عزيز العقاد، صانع محتوى، إنه يتوجه بالشكر للقائمين على مؤتمر صوت غزة من مصر، وذلك لأن الموتمرات الشعبية تؤكد على دعم القضية الفلسطينية، وذلك للتعبير على دعم الشعب الفلسطينى تجاه ما يحدث ضده من انتهاكات وجرائم من الكيان الصهيوني، لافتا إلى أن الجميع عليه دور فكل شخص لابد وأن يدعم بطريقته لو بكلمة لأن هذه الفترة تتطلب دعم الجميع مع فلسطين.
وأضاف في تصريح على هامش مؤتمر "صوت غزة" أننا ضد تصفية القضية الفلسطينية ورفض ما يحدث في غزة، لافتا إلى أن الدولة تقوم بمجهودات كبيرة لتقديم العون والمساندة لدعم غزة من خلال الهلال الاحمر والتحالف الوطني وحياة كريمة في تقديم الإغاثات والمساعدات وعقد المؤتمرات الرسمية والحكومية لتوصيل الصوت للغرب وتوضيح الحقائق للجميع حول ما يحدث في غزة.
وتابع أنه لابد من استغلال قوة السوشيال ميديا في توضيح الحقيقة وكشف ما يحدث في غزة من عمليات وحشية من الاحتلال الاسرائيلي ، وهو ما نفعله الآن نحن كصناع محتوى لدعم القضية الفلسطينية.
جاء ذلك على هامش مشاركته مؤتمر مؤسسة مجلس القبائل والعائلات المصرية، والمنعقد تحت عنوان
"صوت غزة من القاهرة"، وذلك لدعم أشقائنا الفلسطينيين في غزة، بحضور أحزاب حماة الوطن ومستقبل الوطن وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
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