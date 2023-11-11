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عزيز العقاد: أشكر الدولة المصرية لتقديمها العون والمساندة للشعب الفلسطينى

11/11/2023 2:26:29 PM
(MENAFN- Youm7) عزيز العقاد: لابد من استغلال السوشيال ميديا لتوصيل الصوت للغرب بشأن الاحداث في غزة

قال عزيز العقاد، صانع محتوى، إنه يتوجه بالشكر للقائمين على مؤتمر صوت غزة من مصر، وذلك لأن الموتمرات الشعبية تؤكد على دعم القضية الفلسطينية، وذلك للتعبير على دعم الشعب الفلسطينى تجاه ما يحدث ضده من انتهاكات وجرائم من الكيان الصهيوني، لافتا إلى أن الجميع عليه دور فكل شخص لابد وأن يدعم بطريقته لو بكلمة لأن هذه الفترة تتطلب دعم الجميع مع فلسطين.
وأضاف في تصريح على هامش مؤتمر "صوت غزة" أننا ضد تصفية القضية الفلسطينية ورفض ما يحدث في غزة، لافتا إلى أن الدولة تقوم بمجهودات كبيرة لتقديم العون والمساندة لدعم غزة من خلال الهلال الاحمر والتحالف الوطني وحياة كريمة في تقديم الإغاثات والمساعدات وعقد المؤتمرات الرسمية والحكومية لتوصيل الصوت للغرب وتوضيح الحقائق للجميع حول ما يحدث في غزة.
وتابع أنه لابد من استغلال قوة السوشيال ميديا في توضيح الحقيقة وكشف ما يحدث في غزة من عمليات وحشية من الاحتلال الاسرائيلي ، وهو ما نفعله الآن نحن كصناع محتوى لدعم القضية الفلسطينية.

جاء ذلك على هامش مشاركته مؤتمر مؤسسة مجلس القبائل والعائلات المصرية، والمنعقد تحت عنوان
"صوت غزة من القاهرة"، وذلك لدعم أشقائنا الفلسطينيين في غزة، بحضور أحزاب حماة الوطن ومستقبل الوطن وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.








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