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الأرصاد: تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق بالقاهرة الكبرى

11/11/2023 2:26:29 PM
(MENAFN- Youm7)

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، عن أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والدلتا وشمال ووسط الصعيد ومدن القناه وشمال ووسط سيناء خلال فترات الليل حتى غد الأحد. وتابعت: يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا.


ويشهد غدا الأحد طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا شبور مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على بعض المناطق، ونشاط رياح المصاحب للسحب الرعدية قد يكون مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد.


كما يشهد غدا فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى، وفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على شمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناه، وأمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وفرص أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على شمال الصعيد والصحراء الغربية، وفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على جنوب الصعيد.


وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الأحد: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 20، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 19، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 17، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 19، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 22، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 23.








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