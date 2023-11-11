Sunday, 12 November 2023 12:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الرئيس العراقى: نقدر دور مصر فى جهود تسوية أزمة غزة.. إنفوجراف

11/11/2023 2:26:27 PM
(MENAFN- Youm7) التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الرياض الرئيس العراقى عبد اللطيف رشيد، الرئيسان حيث تبادلا الرئيسان وجهات النظر حول عدد من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً تطورات الأوضاع الجارية فى قطاع غزة















أعرب الرئيس العراقى عن التقدير للدور المصرى الجوهرى فى جهود تسوية هذه الأزمة الخطيرة على المسارين السياسى والإنساني











استعرض الرئيس الجهود التى تقوم بها مصر للدفع فى اتجاه وقف إطلاق النار وإتاحة المجال لنفاذ المساعدات الإنسانية











توافق الجانبان بشأن ضرورة تحمل المجتمع الدولى لمسئولياته من خلال العمل المكثف على احتواء الموقف وتجنب توسع نطاق العنف مع أهمية إعادة إطلاق مسار السلام وتطبيق مبدأ حل الدولتين بما يحقق العدل والأمن والاستقرار لشعوب المنطقة



تمت مناقشة الجهود القائمة لتعظيم التعاون الثنائى بين البلدين الشقيقين على مستوى كافة المجالات الاقتصادية والسياسية، خاصةً عن طريق تعزيز التعاون الثلاثى مع الأردن، وكذلك من خلال مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة












MENAFN11112023000132011024ID1107411691

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث