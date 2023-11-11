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محافظ الجيزة ومدير الأمن يشهدان مراسم إجراء القرعة العلنية للحج

11/11/2023 2:26:26 PM
(MENAFN- Youm7) شهد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، فعاليات إجراء قرعة الحج العلنية التي نظمتها مديرية أمن الجيزة والتي تمت تحت إشراف وزارة الداخلية، وذلك لموسم الحج 1445 هجريا – 2024 ميلاديًا، وذلك بمقر المديرية.



وقدم المحافظ التهنئة، للحجاج الذين تم اختيارهم لأداء مناسك الحج هذا العام، مطالبًا إياهم بالدعاء لوطننا الحبيب وأن يحفظ الله مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.



حضر فعاليات القرعة، اللواء شاكر يونس السكرتير العام، وعدد من القيادات الأمنية بقطاع أمن الجيزة.




















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