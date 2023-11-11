محافظ الجيزة ومدير الأمن يشهدان مراسم إجراء القرعة العلنية للحج

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- Youm7) شهد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، فعاليات إجراء قرعة الحج العلنية التي نظمتها مديرية أمن الجيزة والتي تمت تحت إشراف وزارة الداخلية، وذلك لموسم الحج 1445 هجريا – 2024 ميلاديًا، وذلك بمقر المديرية.
وقدم المحافظ التهنئة، للحجاج الذين تم اختيارهم لأداء مناسك الحج هذا العام، مطالبًا إياهم بالدعاء لوطننا الحبيب وأن يحفظ الله مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.
حضر فعاليات القرعة، اللواء شاكر يونس السكرتير العام، وعدد من القيادات الأمنية بقطاع أمن الجيزة.
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