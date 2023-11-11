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زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب جنوبى اليابان

11/11/2023 2:26:22 PM
(MENAFN- Youm7) ضرب زلزال بلغ شدته 4.2 درجة على مقياس ريختر منطقة بالقرب من جزر "توكارا" بمدينة /كاجوشيما/ جنوبى اليابان.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم /السبت/ أن الزلزال وقع على عمق 20 كيلو مترًا.

فيما أشارت الإذاعة اليابانية إلى أنه ليس هناك احتمالية لحدوث موجات مد عاتية "تسونامي" بسبب الزلزال.








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