زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب جنوبى اليابان

MENAFN - Youm7) ضرب زلزال بلغ شدته 4.2 درجة على مقياس ريختر منطقة بالقرب من جزر "توكارا" بمدينة /كاجوشيما/ جنوبى اليابان.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم /السبت/ أن الزلزال وقع على عمق 20 كيلو مترًا.

فيما أشارت الإذاعة اليابانية إلى أنه ليس هناك احتمالية لحدوث موجات مد عاتية "تسونامي" بسبب الزلزال.



