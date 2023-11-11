زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب جنوبى اليابان
التاريخ
11/11/2023 2:26:22 PM
(MENAFN
- Youm7) ضرب زلزال بلغ شدته 4.2 درجة على مقياس ريختر منطقة بالقرب من جزر "توكارا" بمدينة /كاجوشيما/ جنوبى اليابان.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم /السبت/ أن الزلزال وقع على عمق 20 كيلو مترًا.
فيما أشارت الإذاعة اليابانية إلى أنه ليس هناك احتمالية لحدوث موجات مد عاتية "تسونامي" بسبب الزلزال.
MENAFN11112023000132011024ID1107411688
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.