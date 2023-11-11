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مصرع 3 سائحين من بنجلاديش إثر اندلاع حريق هائل فى قارب شمالى الهند

11/11/2023 2:26:22 PM
(MENAFN- Youm7) لقى ثلاثة سائحين من بنجلاديش مصرعهم من جراء اندلاع حريق هائل فى عدة قوارب سكنية فى بحيرة "دال" بمدينة /سريناجار/ فى الشطر الهندى من إقليم /كشمير/ شمالى البلاد.


وقالت الشرطة - حسبما ذكرت قناة "إن دى تى في" الهندية - إنه تم العثور على جثامين الضحايا بعد ساعات من تحول القوارب إلى رماد فى وقت سابق صباح اليوم /السبت/، حيث انتشر الحريق بسرعة واجتاح مراكب أخرى.


وأضاف الشرطة أن الحريق أسفر عن تدمير ما لا يقل عن خمسة مراكب، فيما ألحق أضرارًا ببعض القوارب السكنية الأخرى، موضحة أنه لم يتم التأكد بعد من سبب اندلاع الحريق.







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