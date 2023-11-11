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الآلاف يتظاهرون فى برشلونة للمطالبة بوقف إطلاق النار على غزة.. فيديو

11/11/2023 2:26:22 PM
(MENAFN- Youm7) شهدت شوارع برشلونة فى اسبانيا احتجاجات ضد العدوان الإسرائيلى على غزة، وتظاهر الآلاف مطالبين بوقف إطلاق النار بعد سقوط آلاف الشهداء من الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلى على المستشفيات والمنازل.

من ناحية أخرى، انطلقت اليوم السبت مسيرات حاشدة من ساحة "الجمهورية" وسط العاصمة الفرنسية باريس، لدعم الشعب الفلسطينى وللمطالبة بوقف فورى لإطلاق النار فى غزة ووقف العمليات العسكرية الإسرائيلية، فى ظل استمرار الحرب الدموية والقصف المستمر على قطاع غزة.


ووافقت الشرطة فى باريس على تنظيم هذه المسيرة التى تنطلق من ساحة "الجمهورية" وسط باريس، ثم يتوجه المتظاهرون نحو ساحة "الباستيل" ومن ثم إلى "ساحة الأمة" وسط تواجد أمني، وتحمل شعارا رئيسيا وهو "وقف فورى لإطلاق النار". ومن المتوقع أن تنتهى التظاهرة فى السابعة مساء (بتوقيت باريس).

ودعت لهذه المسيرة عدة منظمات وتجمعات سياسية ونقابية مختلفة داعمة للشعب الفلسطيني، وأيضا أحزاب سياسية وعلى رأسها حزب "فرنسا الأبية" الفرنسي، للمطالبة بوقف فورى لإطلاق النار.





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