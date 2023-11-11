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مظاهرات فى فيينا تضامنا مع الشعب الفلسطينى ضد العدوان الإسرائيلى.. فيديو

11/11/2023 2:26:22 PM
(MENAFN- Youm7) شارك عدة آلاف من أبناء الجاليات العربية والإسلامية والمتعاطفين مع القضية الفلسطينية من الأوروبيين مساء اليوم /السبت/ فى مسيرة حاشدة فى وسط العاصمة النمساوية فيينا للتنديد باستمرار القصف الوحشى الإسرائيلى على غزة.

وقال المنظمون إن الوقفة التضامنية والمظاهرة حاشدة جابت اليوم شوارع فيينا دعما لصمود الفلسطينيين فى قطاع غزة ومنددة بالصمت الرسمى الدولى والغربى.


ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين وطالبت الكلمات والهتافات بوقف العدوان الإسرائيلى وإدخال المساعدات والمواد الطبية والغذائية وحماية المدنيين.


ودعا المتظاهرون إلى محاكمة القتلة وأدانوا سياسات حكومة إسرائيل.







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