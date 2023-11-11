آلاف المتظاهرين فى جنيف يطالبون بوقف العدوان على قطاع غزة

MENAFN - Youm7) تظاهر الآلاف فى جنيف بسويسرا اليوم مطالبين بوقف العدوان على غزة وبحقوق شعب فلسطين فى الحرية وتقرير المصير، ورفعوا شعارات من بينها مطالبة حكومتهم بوقف التعامل و"التواطؤ" مع إسرائيل.

وطالب آلاف المتظاهرين فى جنيف بوقف العدوان على غزة وبحقوق الشعب الفلسطينى بالحرية وتقرير المصير.

ولفتت إلى أن المتظاهرين رفعوا العديد من الشعارات من بينها مطالبة الحكومة السويسرية بوقف التعامل و"التواطؤ" مع "سلطات الاحتلال الإسرائيلي".

كما هتفوا بعبارات: "بالروح بالدم نفديكى يا غزة" و"إسرائيل إرهابية". و"فلسطين حرة".

وشهدت العديد من المدن الأوروبية تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين وتطالب بوقف الحرب الإسرائيلية على فطاع غزة. وفى لندن طالب المتظاهرون بضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات وهتفوا "فلسطين حرة".

وفى مدن فرنسية أيضا طالب المحتجون بوقف قتل الأطفال الغزّيين وبإدخال المساعدات لأهالى قطاع غزة.