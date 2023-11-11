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ترتيب دورى Nile بعد مباراة الأهلى والجونة اليوم السبت 11-11-2023

11/11/2023 2:26:18 PM
(MENAFN- Youm7)

تصدر الأهلى تريتب جدول دورى nile بعد مواجهة اليوم، السبت 11-11-2023، برصيد 13 نقطة رغم خوضه 5 مباريات فقط، وحل بيراميدز فى المركز الثانى بنفس الرصيد.

جدول ترتيب الدورى

ترتيب الدورى

وتعادل الأهلي مع الجونة بهدف لكل فريق فى المباراة التي جمعتها مساء اليوم، السبت، باستاد خالد بشارة، والمؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر مسابقة الدوري المصري (دوري nile) ، تقدم للأهلي أنتوني موديست فى الدقيقة 37، وتعادل أحمد بلحاج للجونة فى الدقيقة 47.

بهذا التعادل ارتفع رصيد الأهلي إلى 13 نقطة في صدارة الدوري من 5 مباريات، فيما وصل الجونة للنقطة التاسعة فى المركز الثامن.






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