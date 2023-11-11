الأهلي راحة 5 أيام خلال توقف الدوري.. وكولر ومعاونوه يتوجهون إلى سويسرا

MENAFN - Youm7) منح مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، لاعبيه راحة 5 أيام بعد التعادل مع الجونة بهدف لكل فريق فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر مسابقة الدوري، خلال فترة توقف المسابقة الحالية لظروف الأجندة الدولية في شهر نوفمبر. ويعود الأهلي لاستئناف التدريبات الجماعية بدءا من الجمعة المقبل على ملعب مختار التتش.

ومن المقرر أن يتوجه كولر إلى سويسرا خلال الساعات القادمة وجهازه المعاون لقضاء إجازة قصيرة مع عائلته قبل العودة إلى القاهرة مجددا وقيادة تدريبات الأهلي، لاسيما وأنه لم يسافر في التوقف الدولي السابق لشهر أكتوبر وسافر إلى الغردقة لقضاء تلك الأجازة.

وتعادل الأهلي مع الجونة بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتها مساء اليوم ،السبت، على استاد خالد بشارة في المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر مسابقة الدوري المصري (دوري nile) ، تقدم للأهلي ، أنتوني موديست في الدقيقة 37 وتعادل أحمد بلحاج للجونة في الدقيقة 47.

بهذا التعادل ارتفع رصيد الأهلي إلى 13 نقطة في صدارة الدوري برصيد 13 نقطة من 5 مباريات، فيما وصل الجونة إلى النقطة التاسعة في المركز الثامن.