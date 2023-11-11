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محمد صلاح يصل القاهرة الإثنين المقبل وينضم لتدريبات المنتخب الثلاثاء

11/11/2023 2:26:17 PM
(MENAFN- Youm7) يصل الدولي المصري محمد صلاح إلى القاهرة قادما من انجلترا بعدا غدا الاثنين، حيث يرتبط بخوض مباراة مع فريقه ليفربول ضد برينتفورد في الخامسة مساء غد الأحد في آخر ظهور للاعب قبل التوقف الدولي.



ويحصل صلاح على راحة يوم الاثنين المقبل بعد وصوله، وينضم للتدريبات الجماعية مع منتخب مصر يوم الثلاثاء المقبل، حيث يشارك مع الفراعنة في تدريبات الثلاثاء والأربعاء، على أن يقود هجوم المنتخب ضد جيبوتي في موقعة الخميس.



ويخوض منتخب مصر مباراتين ضمن تصفيات كأس العالم، أمام منتخبي جيبوتي وسيراليون، يوم 16 و19 نوفمبر الجاري.



قائمة منتخب مصر



وضمت قائمة منتخب مصر كلا من:



حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد صبحي - أحمد الشناوي.



خط الدفاع: محمد هاني - عمر كمال - علي جبر - محمد عبد المنعم - أحمد سامي - رامي ربيعة - محمد حمدي - أحمد فتوح.



خط الوسط: طارق حامد - مروان عطية - محمد النني - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمود حمادة - حمدي فتحي.



خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحي - مصطفى محمد - محمد شريف - محمود تريزيجيه - عمر مرموش - حسين الشحات.



وينطلق معسكر منتخب مصر يوم الإثنين 13 نوفمبر المقبل، استعدادًا لمواجهة جيبوتي في القاهرة، ثم تطير البعثة إلى ليبيريا صباح يوم 17 من الشهر نفسه، لمواجهة سيراليون.












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