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حسنى عبد ربه يرزق بـصوفيا أحدث مواليد عائلة القيصر

11/11/2023 2:26:17 PM
(MENAFN- Youm7) رزق حسن عبد ربه قائد
الإسماعيلى ومنتخب مصر سابقا، بأحدث مولود فى عائلة القيصر "صوفيا"، حيث نشر عبد ربه صورة عبر صفحته الشخصية على انستجرام خلال حمل مولودته، معلقًا عليها: "الحمد لله الذى رزقني بالذرية من غير حول مني ولا قوة، اللهم اجعلها قرة عيني دائما وأبدا.. الحمد لله.. صوفيا".



وكان حسنى عبد ربه قد بدأ مسيرته مع الإسماعيلى، وكان أصغر لاعب فى الدورى عندما حقق مع الدراويش بطولة الدورى عام 2001-2002، حيث لم يتخط عامه الـ17 وقتها رغم عدم مشاركته فى أى مباراة.



اختير عبد ربه صاحب أفضل هدف فى مرمى الأهلى عام 2003 فى مباراة انتهت لصالح الدراويش (2-1).



فى 2006 أحرز نجم الإسماعيلى الهدف رقم 1500 لناديه فى مرمى بتروجت.



اختير أفضل لاعب فى مسابقة الدورى المصرى خلال 2007.



وحقق "القيصر" حسنى عبد ربه العديد من البطولات على مستوى المنتخبات، عكس نادى الإسماعيلى، وفاز بأول الألقاب الأفريقية مع منتخب الشباب موسم 2003 تحت قيادة المعلم حسن شحاتة، بعد الفوز على منتخب "الأفيال" كوت ديفوار 4/3 فى المباراة النهائية، استطاع الانضمام لكتيبة المنتخب المصرى الأول فى أمم أفريقيا 2004 بتونس كأصغر لاعب فى تاريخ قائمة المنتخب المصرى.


























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