ترتيب هدافى دورى Nile بعد مباراة الأهلى والجونة اليوم السبت 11-11-2023

MENAFN - Youm7) تصدر الثنائى مابولولو نجم الاتحاد السكندرى وأحمد بلحاج مهاجم الجونة ترتيب هدافى دورى nile برصيد 6 أهداف لكل منهما بعد مباراة اليوم السبت 11-11-2023، التي جمعت الأهلى والجونة ضمن مؤجلات الجولة الرابعة.

وجاء ترتيتب الهدافين كالتالى:

ترتيب الهدافين

وتعادل الأهلي مع الجونة بهدف لكل فريق فى المباراة التي جمعتها مساء اليوم، السبت، باستاد خالد بشارة، والمؤجلة من الأسبوع الرابع من عمر مسابقة الدوري المصري (دوري nile) ، تقدم للأهلي أنتوني موديست فى الدقيقة 37، وتعادل أحمد بلحاج للجونة فى الدقيقة 47.

بهذا التعادل ارتفع رصيد الأهلي إلى 13 نقطة في صدارة الدوري من 5 مباريات، فيما وصل الجونة للنقطة التاسعة فى المركز الثامن.