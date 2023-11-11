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(جيرونا) يهزم (رايو باييكانو) بهدفين لهدف ويعزز تصدره الدوري الإسباني

11/11/2023 2:26:12 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 11 - 11 (كونا) -- عزز (جيرونا) تصدره الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه على (رايو باييكانو) بهدفين لهدف اليوم السبت في إطار منافسات الجولة 13 من المسابقة المحلية.
وتقدم (رايو) بهدف مبكر سجله ألفارو غارثيا لكن الضيوف ردوا بهدفين جاء الأول بتوقيع أرتم دوفبيك في الدقيقة 42 والثاني عبر البرازيلي سافيو موريرا في الدقيقة 65 من زمن اللقاء الذي أجري على ملعب (باييكاس).
وبهذه النتيجة رفع (جيرونا) رصيده إلى 34 نقطة في صدارة الترتيب العام للمسابقة بفارق خمس نقاط أمام الوصيف (ريال مدريد) فيما تجمد رصيد (رايو) عند 18 نقطة في المركز التاسع بالترتيب.
وتجمع الجولة في وقت لاحق اليوم بين (ريال مدريد) و (فالنسيا) الثامن في الترتيب على ملعب (سانتياغو برنابيو) فيما يستضيف (برشلونة) الثالث منافسه (ألافيس) صاحب المركز 14 كما يستضيف (أتلتيكو مدريد) الرابع فريق (فياريال) ال13 غدا الأحد. (النهاية)

ه ن د / ن س ع



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