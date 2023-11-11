(جيرونا) يهزم (رايو باييكانو) بهدفين لهدف ويعزز تصدره الدوري الإسباني

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 11 - 11 (كونا) -- عزز (جيرونا) تصدره الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه على (رايو باييكانو) بهدفين لهدف اليوم السبت في إطار منافسات الجولة 13 من المسابقة المحلية.
وتقدم (رايو) بهدف مبكر سجله ألفارو غارثيا لكن الضيوف ردوا بهدفين جاء الأول بتوقيع أرتم دوفبيك في الدقيقة 42 والثاني عبر البرازيلي سافيو موريرا في الدقيقة 65 من زمن اللقاء الذي أجري على ملعب (باييكاس).
وبهذه النتيجة رفع (جيرونا) رصيده إلى 34 نقطة في صدارة الترتيب العام للمسابقة بفارق خمس نقاط أمام الوصيف (ريال مدريد) فيما تجمد رصيد (رايو) عند 18 نقطة في المركز التاسع بالترتيب.
وتجمع الجولة في وقت لاحق اليوم بين (ريال مدريد) و (فالنسيا) الثامن في الترتيب على ملعب (سانتياغو برنابيو) فيما يستضيف (برشلونة) الثالث منافسه (ألافيس) صاحب المركز 14 كما يستضيف (أتلتيكو مدريد) الرابع فريق (فياريال) ال13 غدا الأحد. (النهاية)
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