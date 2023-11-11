(في صحف مكرمة).. معرض مصاحب لجائزة الكويت الدولية للقرآن يوثق مراحل كتابة المصحف

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) من عبدالعزيز الحسيني
(حدث مصور)
الكويت - 11 - 11 (كونا) -- نظمت جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته بدورتها ال12 اليوم السبت معرضا مصاحبا تحت عنوان (في صحف مكرمة) أثرت خلاله ذائقة الزوار الثقافية والدينية بعرضها للمصاحف والمخطوطات الاسلامية وعدد من الفعاليات الثقافية.
ويسلط المعرض الضوء على مراحل كتابة المصحف واهتمام المسلمين فيه على مر العصور وتقديم عرض لمراحل تطور سلسلة من كتابة المصاحف وعرض المخطوطات الأصلية الخاصة بكل مرحلة تاريخية أو صور عنها.
ويتضمن المعرض عددا من الأنشطة والفعاليات التي تقدمها جهات حكومية وجمعيات ذات صلة من الكويت ودول عربية وأجنبية وفنانين وخطاطين من مختلف دول العالم. (النهاية) ع ظ / ح ع
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