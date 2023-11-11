(في صحف مكرمة).. معرض مصاحب لجائزة الكويت الدولية للقرآن يوثق مراحل كتابة المصحف

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من عبدالعزيز الحسيني

(حدث مصور)

الكويت - 11 - 11 (كونا) -- نظمت جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته بدورتها ال12 اليوم السبت معرضا مصاحبا تحت عنوان (في صحف مكرمة) أثرت خلاله ذائقة الزوار الثقافية والدينية بعرضها للمصاحف والمخطوطات الاسلامية وعدد من الفعاليات الثقافية.

ويسلط المعرض الضوء على مراحل كتابة المصحف واهتمام المسلمين فيه على مر العصور وتقديم عرض لمراحل تطور سلسلة من كتابة المصاحف وعرض المخطوطات الأصلية الخاصة بكل مرحلة تاريخية أو صور عنها.

ويتضمن المعرض عددا من الأنشطة والفعاليات التي تقدمها جهات حكومية وجمعيات ذات صلة من الكويت ودول عربية وأجنبية وفنانين وخطاطين من مختلف دول العالم. (النهاية) ع ظ / ح ع