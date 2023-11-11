مصر تؤكد سياستها الثابتة والداعمة للسودان على كافة المستويات

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 11 - 11 (كونا) -- أكدت مصر اليم السبت مواصلة سياستها الثابتة والداعمة للسودان على كافة المستويات خاصة خلال الظروف الدقيقة الراهنة التي يمر بها في إطار الروابط الأزلية والمصلحة الاستراتيجية المشتركة التي تجمع البلدين على المستويين الرسمي والشعبي.
وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي في بيان أن ذلك جاء خلال اللقاء الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في الرياض على هامش القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية.
وأضاف البيان أن البرهان ثمن المساندة المصرية الأخوية والصادقة والحثيثة للحفاظ على وحدة وسلامة واستقرار السودان خاصة من خلال استقبال العديد من المواطنين السودانيين والتي تأتي امتدادا للدور المصري الفاعل والمقدر في محيطها الإقليمي بالكامل.
وشهد اللقاء بحسب المتحدث استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. (النهاية)
ا س م / ن س ع
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