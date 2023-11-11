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مصر تؤكد سياستها الثابتة والداعمة للسودان على كافة المستويات

11/11/2023 2:26:09 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 11 - 11 (كونا) -- أكدت مصر اليم السبت مواصلة سياستها الثابتة والداعمة للسودان على كافة المستويات خاصة خلال الظروف الدقيقة الراهنة التي يمر بها في إطار الروابط الأزلية والمصلحة الاستراتيجية المشتركة التي تجمع البلدين على المستويين الرسمي والشعبي.
وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي في بيان أن ذلك جاء خلال اللقاء الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في الرياض على هامش القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية.
وأضاف البيان أن البرهان ثمن المساندة المصرية الأخوية والصادقة والحثيثة للحفاظ على وحدة وسلامة واستقرار السودان خاصة من خلال استقبال العديد من المواطنين السودانيين والتي تأتي امتدادا للدور المصري الفاعل والمقدر في محيطها الإقليمي بالكامل.
وشهد اللقاء بحسب المتحدث استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. (النهاية)

ا س م / ن س ع



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