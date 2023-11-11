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ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يبعث برسالة شكر إلى خادم الحرمين الشريفين

11/11/2023 2:26:05 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 11 - 11 (كونا) -- بعث ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله برسالة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة هذا نصها:

"السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد،،،

وإذ أغادر بلدي الثاني المملكة العربية السعودية الشقيقة بعد مشاركتي في (القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية) أود أن أعبر لشخصكم الكريم عن أعمق آيات الشكر وأصدق معاني الامتنان لما لمسناه والوفد المرافق من حفاوة أخوية وحسن ضيافة يؤكدان ما يربط بلدينا وشعبينا الشقيقين من علاقات تاريخية راسخة ووشائج قربى تمتد جذورها لعقود طويلة.
ونؤكد أن توالي نجاح المملكة الشقيقة في استضافة قمم ومؤتمرات دولية كبرى يعكس ما تتمتع به من مكانة بارزة ودور رائد على الساحتين الإقليمية والدولية في ظل تحديات بالغة التعقيد تشهدها منطقتنا والعالم بأسره متطلعا إلى إسهام القرارات والتوصيات الصادرة عن هذه القمة في الوصول إلى الأهداف المنشودة لتعزيز سبل التعاون بين الدول المشاركة والارتقاء بها إلى آفاق أوسع وتوحيد وجهات النظر حول مجمل القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك بما يضمن مستقبلا أفضل لدولنا ويحقق تطلعات شعوبنا.
ويسرني أن أغتنم هذه المناسبة لأدعو الله تعالى أن يسدد دائما على دروب الخير خطاكم ويسبغ عليكم موفور الصحة وتمام العافية وحسن التوفيق وعلى المملكة العربية السعودية الشقيقة في ظل قيادتكم الرشيدة وافر الخير والرفعة والازدهار. (النهاية)

ح ع




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