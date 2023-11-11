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ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يبعث برسالة شكر إلى ولي العهد بالمملكة العربية السعودية

11/11/2023 2:26:03 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 11 - 11 (كونا) -- بعث ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله برسالة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة هذا نصها:

"السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد،،،

يطيب لي وأنا أغادر المملكة العربية السعودية الشقيقة بعد حضوري (القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية) أن أعرب لسموكم عن جزيل الشكر وعميق الامتنان لما لقيناه والوفد المرافق من حسن استقبال وكرم ضيافة يعبران عن عمق العلاقات التاريخية الوثيقة والأواصر الحميمة التي تربط بلدينا وشعبينا الشقيقين.
وببالغ التقدير أود أن أشيد بما تبذله المملكة الشقيقة من جهود حثيثة أكدت المكانة الرفيعة التي تتبوأها والدور البارز الذي تؤديه على المستويين الإقليمي والدولي في ظل التحديات العصيبة التي تعصف بمنطقتنا متطلعا إلى إسهام القرارات والتوصيات الصادرة عن هذه القمة في الوصول إلى الأهداف المنشودة لتعزيز سبل التعاون بين الدول المشاركة والارتقاء بها إلى آفاق أوسع وتوحيد وجهات النظر حول مجمل القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك بما يضمن مستقبلا أفضل لدولنا ويحقق تطلعات شعوبنا.
وختاما.. فإنني أسأل الله تعالى أن يديم عليكم موفور الصحة وتمام العافية وحسن التوفيق وعلى المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق دوام التقدم والرفعة والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخي العزيز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة (حفظه الله ورعاه). (النهاية)

أ م ح




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