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القمة العربية الإسلامية تدعو لكسر الحصار على غزة وفرض إدخال المساعدات

11/11/2023 2:25:59 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 11 - 11 (كونا) -- دعا قادة الدول العربية والإسلامية اليوم السبت إلى كسر الحصار المفروض على غزة وفرض إدخال المساعدات الإنسانية العربية والإسلامية والدولية إلى القطاع وطالبوا مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار حاسم وملزم يفرض وقف العدوان الإسرائيلي واعتبار التقاعس عن ذلك تواطؤا يتيح للاحتلال مواصلة عدوانه على الأبرياء.
جاء ذلك في البيان الختامي الذي أصدرته القمة الإستثنائية العربية الإسلامية التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض.
ودعا البيان المنظمات الدولية إلى المشاركة في كسر الحصار المفروض على غزة وأن تدخل هذه المنظمات إلى القطاع مع حماية طواقمها وتمكينها من أداء دورها بشكل كامل ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).
وأعرب قادة الدول العربية والإسلامية عن رفضهم أي طروحات تكرس فصل غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية والتأكيد على أن أي مقاربة مستقبلية لغزة يجب ان تكون في سياق العمل على حل شامل يضمن وحدة غزة والضفة الغربية أرضا للدولة الفلسطينية التي يجب أن تتجسد حرة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو 1967.
كما طالبوا جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر الى سلطات الاحتلال التي يستخدمها جيشها والمستوطنون الارهابيون في قتل الشعب الفلسطيني وتدمير بيوته ومستشفياته ومدارسه ومساجده وكنائسه وكل مقدراته.
وطالب قادة الدول العربية والإسلامية مجلس الأمن باتخاذ قرار فوري يدين تدمير الاحتلال الإسرائيلي الهمجي للمستشفيات في قطاع غزة ومنع إدخال الدواء والغذاء والوقود إليه وقطع سلطات الاحتلال الكهرباء وتزويد المياه والخدمات الأساسية فيه بما فيها خدمات الاتصال والانترنت باعتباره عقابا جماعيا يمثل جريمة حرب وفق القانون الدولي مؤكدين رفضهم توصيف هذه الحرب الانتقامية دفاعا عن النفس أو تبريرها تحت أي ذريعة.
وأدان البيان تهجير حوالي مليون ونصف المليون فلسطيني من شمال قطاع غزة إلى جنوبه باعتبار ذلك جريمة حرب وفق اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 وملحقها لعام 1977.
ودعا البيان الأطراف في اتفاقية جنيف إلى اتخاذ قرار جماعي يدين هذا التهجير ويرفضه ودعوة جميع منظمات الأمم المتحدة للتصدي لمحاولة تكريس سلطات الاحتلال هذا الواقع اللاإنساني البائس والتأكيد على ضرورة العودة الفورية لهؤلاء النازحين إلى بيوتهم ومناطقهم.
وأعرب قادة الدول العربية والإسلامية عن رفضهم وتصديهم الجماعي لأي محاولات للنقل الجبري الفردي أو الجماعي أو التهجير القسري أو النفي أو الترحيل للشعب الفلسطيني سواء داخل قطاع غزة أو الضفة الغربية بما في ذلك القدس أو خارج أراضيه لأي وجهة أخرى أيا كانت باعتبار ذلك خطأ وجريمة حرب.
كما أكد قادة الدول العربية والإسلامية دعم جمهورية مصر العربية في كل ما تتخذه من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة ومساندة جهودها لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام وكاف.
وأدانوا جميع أشكال الكراهية والتمييز وكل الطروحات التي تكرس ثقافة الكراهية والتطرف محذرين من التداعيات الكارثية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والذي يرتقي إلى جريمة حرب جماعية وما يرتكبه من جرائم همجية أيضا في الضفة الغربية والقدس الشريف.
وأكدوا أهمية الطلب من المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية استكمال التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وكلفوا الأمانتين العامتين في منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ ذلك وإنشاء وحدتي رصد قانونيتين متخصصتين لتوثق الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.
كما كلفوا الأمانتين بإعداد مرافعات قانونية بشأن جميع انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس وتقديم تلك التقارير بعد 15 يوما من إنشائها لعرضها على مجلس وزراء الخارجية العرب ومجلس وزراء خارجية الدول الإسلامية وبعد ذلك تقدم شهريا.
وفي هذا الصدد أكد البيان أهمية دعم المبادرات القانونية والسياسية لدولة فلسطين لتحميل مسؤولي سلطات الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني بما في ذلك مسار الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية والسماح للجنة التحقيق المنشأة بقرار مجلس حقوق الانسان للتحقيق بهذه الجرائم وعدم إعاقتها.
وكلف قادة الدول العربية والإسلامية الأمانتين بإنشاء وحدتين للرصد الإعلامي لتوثيق جرائم سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ومنصات إعلامية رقمية تنشرها وتكشف ممارساتها اللاشرعية واللاإنسانية.
كما كلفت القمة وزراء خارجية السعودية (رئيسة القمة العربية 32) والأردن ومصر وقطر وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا وفلسطين وأي دولة مهتمة والأمينين العامين للمنظمتين ببدء تحرك دولي فوري باسم جميع الدول الأعضاء لبلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة.
ودعا القادة الدول الأعضاء في المنظمة والجامعة لممارسة الضغوط الدبلوماسية والسياسية والقانونية واتخاذ أي إجراءات رادعة لوقف جرائم سلطات الاحتلال ضد الإنسانية.
وأكدوا ضرورة إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمدنيين وإدانة الجرائم البغيضة التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق آلاف الأسرى الفلسطينيين ودعوة جميع الدول والمنظمات الدولية المعنية إلى الضغط من أجل وقف هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها.
كما شددوا على ضرورة وقف إرهاب المستوطنين وجرائمهم في القرى والمدن والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة والاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك وكل وجميع المقدسات الإسلامية والمسيحية.
وأكدوا ضرورة تنفيذ الاحتلال الإسرائيلي التزاماته بصفته القوة القائمة بالاحتلال ووقف جميع الاجراءات الاسرائيلية اللاشرعية التي تكرس الاحتلال وخصوصا بناء المستوطنات وتوسعتها ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم.
وأدانوا كذلك الأفعال وتصريحات الكراهية المتطرفة والعنصرية لوزراء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بما فيها تهديد أحد هؤلاء الوزراء باستخدام السلاح النووي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة واعتبارها تهديدا خطرا للأمن والسلم الدوليين ما يوجب دعم مؤتمر انشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل الأخرى في المنطقة.
كما أدانوا قتل الصحفيين والأطفال والنساء والمسعفين واستعمال الفسفور الأبيض المحرم دوليا في الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان وإدانة التصريحات والتهديدات الإسرائيلية المتكررة بإعادة لبنان إلى العصر الحجري وضرورة الحيلولة دون توسيع الصراع ودعوة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتحقيق في استخدام الاحتلال الإسرائيلي للأسلحة الكيماوية.
ورحب القادة بالقرار الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 26 أكتوبر الماضي مشددين على مركزية القضية الفلسطينية والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله وكفاحه المشروعين لتحرير كل أراضيه المحتلة وتلبية جميع حقوقه غير القابلة للتصرف خصوصا حقه في تقرير المصير والعيش في دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
وأكدوا أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني مع دعوة الفصائل والقوى الفلسطينية للتوحد تحت مظلتها وأن يتحمل الجميع مسؤولياته في ظل شراكة وطنية بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية.
وأكدوا التمسك بالسلام كخيار إستراتيجي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحل الصراع العربي الإسرائيي وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لعام 2002.
وأكدوا أن الشرط المسبق للسلام مع إسرائيل هو إنهاء احتلالها لجميع الأراضي الفلسطينية والعربية وتجسيد استقلال دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بما فيها حقه في تقرير المصير وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وحل قضيتهم بشكل عادل وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.
وفي هذا الصدد دعا القادة لعقد مؤتمر دولي للسلام في أقرب وقت لإطلاق عملية سلام ذات مصداقية على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام ضمن إطار زمني محدد وبضمانات دولية تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل ومزارع شبعا وتلال كفر شوبا وخراج بلدة الماري اللبنانية وتنفيذ حل الدولتين.
وأشاروا إلى أهمية تفعيل شبكة الأمان المالية العربية والإسلامية وفقا لقرار الدورة 14 لمؤتمر القمة الإسلامية وقرارات القمة العربية لتوفير المساهمات المالية وتوفير الدعم المالي والاقتصادي والإنساني لحكومة دولة فلسطين ووكالة الأونروا والتأكيد على ضرورة حشد الشركاء الدوليين لإعادة إعمار غزة والتخفيف من آثار الدمار الشامل للعدوان الإسرائيلي فور وقفه. (النهاية) خ ن ش / ه س ص

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