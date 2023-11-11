الدوري الألماني .. فوز (بايرن ميونيخ) على (هايدنهايم) ضمن منافسات المرحلة ال11

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 11 - 11 (كونا) -- حقق فريق (بايرن ميونيخ) اليوم السبت فوزا على نظيره (هايدنهايم) بأربعة أهداف لهدفين ضمن منافسات المرحلة ال11 من الدوري الألماني لكرة القدم.
واستهل الفريق البافاري التسجيل في الدقيقة 14 عبر هاري كين قبل أن يتمكن اللاعب ذاته من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 44.
وفي الدقيقتين 67 و70 سجل الفريق الخصم هدفين متتاليين عبر تيم كلايندينست ويان نيكلاس بيسته.
الا أن بايرن استعاد المبادرة وسجل الهدف الثالث في الدقية 72 عبر رافائيل غيريرو قبل أن يتمكن إيريك مكسيم شوبوموتينغ من تسجيل الهدف الرابع والأخير في الدقيقة 85.
وفي مباريات أخرى بنفس الجولة هزم (شتوتغارت) (بوروسيا دورتموند) بهدفين لهدف فيما تعادل (أوغسبورغ) مع (هوفنهايم) بهدف لمثله وتعادل (درامشتات) مع (ماينتس) من دون أهداف.
أما (غلادباخ) فقد فاز على (فولفسبورغ) أمس الجمعة بأربعة اهداف نظيفة في حين تدور في هذه الأثناء مباراة (بوخوم) مع (كولونيا).
وبهذه النتائج تصدر (بايرن) مؤقتا بواقع 29 نقطة بانتظار مباراة (ليفركوزن) غدا فيما حل شتوتغارت في المركز الثالث بواقع 24 نقطة.
وتختتم منافسات المرحلة ذاتها غدا الأحد بثلاثة لقاءات يجمع الأول (باير ليفركوزن) مع (أنيون برلين) والثاني (بريمن) مع (فرانكفورت) والثالث (لايبتسيغ) مع (فرايبورغ). (النهاية)
ع ن ج / ر ج
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