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الدوري الألماني .. فوز (بايرن ميونيخ) على (هايدنهايم) ضمن منافسات المرحلة ال11

11/11/2023 2:25:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) برلين - 11 - 11 (كونا) -- حقق فريق (بايرن ميونيخ) اليوم السبت فوزا على نظيره (هايدنهايم) بأربعة أهداف لهدفين ضمن منافسات المرحلة ال11 من الدوري الألماني لكرة القدم.
واستهل الفريق البافاري التسجيل في الدقيقة 14 عبر هاري كين قبل أن يتمكن اللاعب ذاته من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 44.
وفي الدقيقتين 67 و70 سجل الفريق الخصم هدفين متتاليين عبر تيم كلايندينست ويان نيكلاس بيسته.
الا أن بايرن استعاد المبادرة وسجل الهدف الثالث في الدقية 72 عبر رافائيل غيريرو قبل أن يتمكن إيريك مكسيم شوبوموتينغ من تسجيل الهدف الرابع والأخير في الدقيقة 85.
وفي مباريات أخرى بنفس الجولة هزم (شتوتغارت) (بوروسيا دورتموند) بهدفين لهدف فيما تعادل (أوغسبورغ) مع (هوفنهايم) بهدف لمثله وتعادل (درامشتات) مع (ماينتس) من دون أهداف.
أما (غلادباخ) فقد فاز على (فولفسبورغ) أمس الجمعة بأربعة اهداف نظيفة في حين تدور في هذه الأثناء مباراة (بوخوم) مع (كولونيا).
وبهذه النتائج تصدر (بايرن) مؤقتا بواقع 29 نقطة بانتظار مباراة (ليفركوزن) غدا فيما حل شتوتغارت في المركز الثالث بواقع 24 نقطة.
وتختتم منافسات المرحلة ذاتها غدا الأحد بثلاثة لقاءات يجمع الأول (باير ليفركوزن) مع (أنيون برلين) والثاني (بريمن) مع (فرانكفورت) والثالث (لايبتسيغ) مع (فرايبورغ). (النهاية)

ع ن ج / ر ج



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