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الدوري الفرنسي .. (باريس سان جيرمان) يهزم (ريمس) ويتربع على الصدارة

11/11/2023 2:25:53 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 11 - 11 (كونا) -- فاز فريق (باريس سان جيرمان) على مضيفه (ستاد ريمس) بثلاثة اهداف نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم السبت في استاد (أوغيست دولون) ضمن الجولة الثانية عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وسجل أهداف فريق العاصمة كيليان مبابي في الدقائق 3 و59 و82.
وبهذه النتيجة تصدر (باريس سان جيرمان) جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 27 نقطة بينما حل فريق (ريمس) في المركز الرابع برصيد 20 نقطة. (النهاية)

م ع / ر ج



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