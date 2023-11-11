المنتخب الوطني لكرة القدم يغادر إلى طاجيكستان الاثنين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 11 تشرين الثاني (بترا)- يجري المنتخب الوطني لكرة القدم غدا الأحد تدريبه الأخير في عمّان، قبل التوجه صباح يوم بعد غد (الاثنين) إلى طاجيكستان لملاقاة أصحاب الأرض الخميس المقبل، على استاد الجمهوري المركزي في العاصمة دوشنبه.

ويشارك المنتخب الوطني بافتتاح مباريات المجموعة السابعة للتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.

وقال موفد اتحاد الإعلام الرياضي الزميل علي غرايبة، إن المنتخب بدأ تحضيراته الأربعاء الماضي على ملعب الكرامة، تحت إشراف المدير الفني المغربي الحسين عموته وجهازه المعاون، وسط أجواء حماسية ورغبة جامحة من قبل اللاعبين للظهور بشكل يتناسب مع السمعة الطيبة التي يحظى بها منتخب النشامى على صعيد القارة.

وضمت قائمة النشامى التي وقع عليها اختيار عموته: يزيد أبو ليلى، وعبدالله الزعبي، واحمد الجعيدي، وعبدالله نصيب، وسليم عبيد، وسالم العجالين، ويوسف أبو الجزر، وبراء مرعي، وفراس شلباية، وإحسان حداد، ومصطفى كمال، ومحمد أبو حشيش، ومحمود شوكت، ونزار الرشدان، ورجائي عايد، ونور الروابدة، وصالح راتب، ومهند أبو طه، وأمين الشناينة، وأنس العوضات، وعبيدة السمارنة، ومحمود مرضي، وعلي علوان، وموسى التعمري، بالإضافة إلى اللاعب يزن نعيمات.

وحرص الجهاز الفني، خلال فترة التجمع، على إجراء حصتين تدريبيتين على ملعب جامعة العلوم التطبيقية المنجل بالعشب الصناعي، وذلك لتشابه أرضيته مع أرضية ملعب المواجهة في دوشنبه، ليعتاد اللاعبون على الأرضية التي تحتاج إلى تعامل خاص على الصعيدين الفني والبدني يختلف تماماً عن العشب الطبيعي.

وتكتسي المواجهة الأولى للنشامى في المشوار القاري أمام نظيره الطاجيكي، أهمية خاصة كون الأخير يعد من المنافسين على المراكز الأولى في المجموعة، التي تضم إلى جانب المنتخب وطاجيكستان، المنتخبين السعودي والباكستاني.

وينص نظام التصفيات على تأهل صاحبي المركزين الأول والثاني إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم، مع ضمان تأهلهما إلى نهائيات القارة 2027.

ويدرك الجهاز الفني واللاعبون أن العودة بنقاط المباراة من أرض المنافس، سيعبد الطريق لضمان المنافسة بقوة على المراكز الأولى، وحسم التأهل المزدوج، مثلما أن من شأنه أن يجنب النشامى الدخول في حسابات معقدة قد تزيد الضغط على اللاعبين والجهاز الفني في قادم الجولات، إلى جانب أن الفوز سيكون له تبعاته الإيجابية في رفع الحالة المعنوية للاعبين قبل المواجهة الصعبة أمام الأخضر السعودي، المقررة الثلاثاء المقبل على ستاد عمان الدولي في المحطة الثانية من التصفيات.

على صعيد آخر، وضمن الترتيبات الإدارية التي يحرص مجلس إدارة الاتحاد على إتمامها على أكمل وجه، نجحت مساعي الهيئة التنفيذية في تأمين طائرة خاصة لنقل الوفد إلى العاصمة دوشنبه.

ويأتي ذلك لتوفير أقصى درجات الراحة للاعبين واستغلال عامل الوقت في التحضير للمواجهة، بعيداً عن أي منغصات قد تتسبب في إرهاقهم وإخراجهم من حالة التركيز، أو تعيق البرنامج التدريبي المعد مسبقاً من قبل الجهاز الفني.

--(بترا)

ض ع/ب ع/ هـ ح

11/11/2023 21:58:58

