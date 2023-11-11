مظاهرات في تل أبيب تطالب باستقالة نتنياهو وعودة الأسرى الإسرائيليين من غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 11 تشرين الثاني (بترا)- تظاهر آلاف الإسرائيليين، مساء اليوم السبت، أمام أكثر من موقع في مدينة تل أبيب، من بينها مقر وزارة الدفاع (الكرياه) وساحة كابلان في تل أبيب، للمطالبة بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

وأشار الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أن آلاف المتظاهرين طالبوا باستقالة نتنياهو، مرددين هتافات، منها "لقد تم التخلي عنا"، في إشارة إلى الفشل العسكري والسياسي في إحباط هجوم القسام في 7 تشرين الأول، إضافة إلى هتافات ومطالبات لإعادة المختطفين لدى حماس إلى عائلاتهم.

--(بترا)

م ف/ب ع/ هـ ح

11/11/2023 21:55:06

