ورشة حول مهارات الاتصال بمركز شابات الرمثا

MENAFN - Jordan News Agency)

الرمثا 11 تشرين الثاني (بترا)- نظم مركز شابات الرمثا، اليوم السبت، ورشة حول مهارات الحوار والاتصال، بمشاركة 20 شابة ضمن الفئة العمرية 18- 24 عاما.

وتحدثت الخبيرة الدكتورة ربى الزغول، عن مفهوم مهارات الحوار وأهميته في حياتنا، وكيفية عمل تمارين كسر الجمود والأنشطة التفاعلية لإيصال بعض المفاهيم كالاتصال وأنواعه، مثلما عرضت الأنشطة التي تبين الاتصال الفعال وغير الفعال والفرق بينه وبين الحوار.

ونفذ المركز نشاطا حول "أهمية الرياضة في حياتنا"، بحضور 20 شابة ضمن الفئة العمرية من 18 - 20 عاما.

وأكدت الزغول أن ممارسة الرياضة بأشكالها كافة إحدى أكثر الطرق المهمة والفعّالة لضمان الحفاظ على الصحة البدنية والعقلية، لافتة إلى تعدد فوائد الرياضة على الصعيدين النفسي والجسدي.

--(بترا)

ب و/ب ع/ هـ ح

11/11/2023 21:37:46