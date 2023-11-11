Sunday, 12 November 2023 12:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الجزائر: تبون يعين مدير ديوانه رئيسا للوزراء

11/11/2023 2:25:42 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 11 تشرين الثاني (بترا)- أنهى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، مهام رئيس وزرائه أيمن بن عبد الرحمن، وعين مكانه مدير ديوانه نذير العرباوي.
وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان مقتضب نقله التلفزيون الرسمي الجزائري، إن "رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عين نذير العرباوي وزيرا أول للحكومة خلفا لأيمن بن عبد الرحمن الذي أنهيت مهامه".
وقاد بن عبد الرحمن الحكومة الحالية منذ صيف 2021.
--(بترا)
رصد /ف ق/ب ع/ هـ ح
11/11/2023 21:21:57

MENAFN11112023000117011021ID1107411665

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث